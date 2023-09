Około 15,3 mln zł kosztowała przebudowa i modernizacja dworca Stalowa Wola Rozwadów - poinformowało w piątek Ministerstwo Infrastruktury.

Jak zaznaczono w informacji, inwestycja zrealizowana została w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. "Udostępniając podróżnym po modernizacji zabytkowy dworzec Stalowa Wola Rozwadów przywracamy pamięć o roli, jaką kolej odegrała w rozwoju Podkarpacia. Jestem przekonany, że obiekt ten nie tylko poprawi standard obsługi pasażerów, ale także przyczyni się do budowy silnej pozycji gospodarczej całego regionu - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Zabytkowy dworzec wybudowano 30 października 1887 r., kiedy to uruchomiono linię kolejową na trasie z Dębicy do Rozwadowa, z odgałęzieniem do Nadbrzezia. W listopadzie 1899 r. Rozwadów połączony został linią kolejową z Przeworskiem i wówczas budynek dworca został rozbudowany w kierunku północno-zachodnim. Dziś - jak napisano - dworzec Stalowa Wola Rozwadów przeszedł kompleksową przebudowę z zachowaniem walorów historycznych obiektu. Renowacji została poddana m.in. elewacja wraz ze znajdującymi się na niej detalami architektonicznymi, tj. m.in. gzymsami czy opaskami dookoła okien i drzwi. Na elewacji pojawiły się przestrzenne, podświetlane napisy "Stalowa Wola Rozwadów" z logotypem Polskich Kolei Państwowych. Na elewacji południowo-wschodniej został odtworzony także historyczny napis "Rozwadów".

Dodano, że metamorfozę przeszła również przestrzeń obsługi podróżnych. W poczekalni na parterze stanęły ergonomiczne ławki, kosze, gabloty z rozkładem jazdy pociągów oraz elektronicznie tablice przyjazdów i odjazdów. Z kolei nad przestrzenią obsługi podróżnych, na pierwszym piętrze, znajdują się pomieszczenia dla spółek kolejowych oraz posterunek Straży Ochrony Kolei. Zaznaczono, że dzięki przebudowie dworca wyeliminowano bariery architektoniczne oraz wprowadzono liczne usprawnienia dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Są m.in. ścieżki prowadzące z polami uwagi, oznaczenia w alfabecie Braille'a, mapy dotykowe dworca czy windy.

Dodano, że w budynku i jego otoczeniu pojawiło się nowoczesne i energooszczędne oświetlenie zrealizowane w technologii LED wraz z automatyką sterującą. "Energia cieplna będzie produkowana za pomocą niskoemisyjnych kotłów gazowych. Dodatkowo ogrzewanie dworca wesprze wentylacja z odzyskiem ciepła" - napisano. Ponadto - jak wskazało MI - w budynku zamontowana została nowa stolarka okienna i drzwiowa oraz kurtyny powietrzne przy wejściach do holu, a obiekt został wyposażony w system BMS (Building Management System), zarządzający instalacjami i urządzeniami oraz optymalizujący zużycie energii cieplnej, elektrycznej i wody.

Koszt przebudowy dworca Stalowa Wola Rozwadów wyniósł ok. 15,3 mln zł.