Ministrowie transportu Polski i Rumunii podpisali wspólną deklarację o wzmocnieniu współpracy w zakresie infrastruktury transportu kolejowego i drogowego - poinformował we wtorek resort infrastruktury.

Jak wskazano w komunikacie, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wziął udział w konferencji pt. Lepsze połączenia dzięki instrumentowi "Łącząc Europę-CEF". Napisano, że w wydarzeniu zorganizowanym przez stronę rumuńską we wtorek w Bukareszcie uczestniczył także Nicolae-Ionel Ciucă, premier Rumunii, Sorin Mihai Grindeanu, wicepremier, minister transportu i infrastruktury Rumunii, Ion-Marcel Ciolacu, przewodniczący Izby Deputowanych Rumunii, a także przedstawiciele resortów ds. transportu z Bułgarii, Rumunii i Węgier oraz Komisji Europejskiej.

Poinformowano, że w panelu ministerialnym dyskutowano m.in. na temat najlepszego podejścia do wspólnych rozwiązań dla rozwoju korytarzy transportowych Europy Środkowej i Wschodniej, z uwzględnieniem specyficznych i regionalnych potrzeb finansowania inwestycji, w tym możliwości finansowania z unijnego instrumentu CEF (Connecting Europe Facility).

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił, że agresja Rosji na Ukrainę pokazała, że to w państwach regionu Europy Środkowej decyduje się przyszły kształt Europy, a podjęte dzisiaj decyzje wpłyną na rozwój naszych społeczeństw w ciągu najbliższych dziesięcioleci.

"Współpraca między sąsiadami i państwami naszego regionu jest kluczowa dla ustanowienia odpornych na zakłócenia łańcuchów dostaw i zrównoważonych sieci logistycznych. Nie tylko na skalę regionalną, ale także z oddziaływaniem w skali globalnej" - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. "Naszym wspólnym osiągnięciem jest utworzenie na poziomie Unii Europejskiej nowego korytarza transportowego: Morze Bałtyckie - Morze Czarne - Morze Egejskie, którego kręgosłupem jest szlak Via Carpatia i połączenie kolejowe Rail Carpatia i Rail2Sea, które połączy polskie i rumuńskie porty morskie. Te inwestycje będą służyły nie tylko naszym państwom, regionowi Europy Środkowo-Wschodniej, ale całej Unii Europejskiej" - zaznaczył szef resortu infrastruktury.

W Polsce - jak napisano - przebieg kolejowego korytarza Rail2Sea będzie się pokrywał z korytarzem kolejowym na sieci TEN-T.

Minister Adamczyk mówił, że decyzja o utworzeniu nowego korytarza w osi Północ-Południe, opartego o drogowy szlak Via Carpatia oraz kolejowy Rail Carpatia pokazuje zmianę priorytetów polityki transportowej UE i ma charakter geostrategiczny. Ponadto synergia połączeń sieć dróg i linii kolejowych o wysokich standardach technicznych pozwoli na zbudowanie odpornych na zakłócenia łańcuchów dostaw i zrównoważonych sieci logistycznych.

"Projekty szlaków Via Carpatia oraz Rail2Sea muszą zostać jak najszybciej zrealizowane z uwagi na ich strategiczne znaczenie. Ich realizacja będzie stanowiła inwestycję we wspólne bezpieczeństwo całej Unii Europejskiej. Na te potrzeby konieczne jest zapewnienie stabilnego finansowania unijnego. To nie tylko stanowisko jednego państwa - to wspólny głos grupy państw, który dziś zmaterializuje się w postaci wspólnej deklaracji" - dodał minister.

Zaznaczono, że podczas konferencji ministrowie ds. transportu Rumunii oraz Polski podpisali wspólną deklarację w sprawie wzmocnienia współpracy w zakresie infrastruktury transportu kolejowego i drogowego w Europie Środkowej i Południowej w ramach instrumentu "Łącząc Europę - CEF". Dokument będzie mógł być także podpisane przez pozostałe państwa w sposób korespondencyjny.

Dodano, że na marginesie wydarzenia planowane jest także spotkanie bilateralne ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka z Sorinem Mihai Grindeanu, wicepremierem, ministrem transportu i infrastruktury Rumunii, podczas którego omówiono dalszy kierunek współpracy między Polską a Rumunią w wymiarze transportu i infrastruktury transportowej.

Connecting Europe Facility - CEF to instrument finansowy zarządzany przez Komisję Europejską, którego zadaniem jest wsparcie sektorów transportu, energii i cyfryzacji. CEF Transport wspiera infrastrukturę transportową leżącą w transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. W skład sieci TEN-T wchodzą szlaki drogowe, kolejowe, lotnicze, morskie oraz rzeczne stanowiące najważniejsze połączenia z punktu widzenia rozwoju Unii Europejskiej, a także punktowe elementy infrastruktury w postaci portów morskich, lotniczych, śródlądowych i terminali drogowo-kolejowych.