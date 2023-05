Ministerstwo Infrastruktury informuje:

Poprawa infrastruktury lokalnych połączeń drogowych między Polską a Litwą, stan budowy międzynarodowego korytarza transportowego łączącego kraje bałtyckie z zachodnią Europą - Via Baltica oraz plany przebudowy drogi krajowej nr 16 od Augustowa do granicy litewskiej to główne tematy rozmowy wiceministra infrastruktury Rafała Webera z wiceministrem transportu i komunikacji Litwy Juliusem Skačkauskasem. Spotkanie na polsko-litewskim pograniczu odbyło się 31 maja 2023 r., przy okazji posiedzenia grupy roboczej do spraw drogowych połączeń transgranicznych.

Priorytet poprawy połączeń lokalnych, łączących granicę państwa z siecią dróg regionalnych, służących rozwojowi terenów przygranicznych i poprawie życia społeczności lokalnych nadano w 2020 r. z inicjatywy ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz ówczesnego ministra transportu i komunikacji Litwy Jarosława Narkiewicza. W rezultacie zdecydowano o powołaniu grupy roboczej z udziałem przedstawicieli ministerstw ds. transportu obu krajów oraz samorządów lokalnych.

Podczas spotkania w Mariampolu wiceminister infrastruktury Rafał Weber przedstawił stan prac po stronie polskiej.

- Wspólnie wspieramy rozwój przygranicznej infrastruktury i transgranicznych połączeń transportowych. Tworzymy dobrosąsiedzkie relacje naszych państw, o tak bogatej wspólnej historii. Efekty już widać. Po stronie polskiej priorytetem jest połączenie Sankury - Burbiszki. Dzięki wsparciu rządowemu oraz zaangażowaniu samorządów większość tego odcinka zostanie ukończona w tym roku - powiedział wiceszef resortu infrastruktury.

Omówiono również plany dokończenia trasy Via Baltica po stronie polskiej i litewskiej oraz wzmocnienia połączenia Augustów - Olita (po stronie polskiej jest to droga krajowa nr 16).

Szlak transportowy Via Baltica biegnie z Polski przez Litwę i Łotwę do Estonii. Pełni rolę najważniejszego połączenia drogowego pomiędzy krajami bałtyckimi, a pozostałą częścią Unii Europejskiej. Ten korytarz na polskim przebiegu tworzą odcinki dróg ekspresowych S8 i S61 pomiędzy Warszawą i przejściem granicznym w Budzisku. Trasa Via Baltica w Polsce łączy się z innym kluczowym europejskim szlakiem, Via Carpatią.

Przedstawiciele resortów ds. transportu wizytowali razem budowę litewskiego odcinka Via Baltica.

- Jesteśmy na ostatnim etapie przed otwarciem całej trasy Via Baltica od Warszawy do Kowna. Po stronie polskiej w najbliższych miesiącach oddamy do ruchu dwa z trzech brakujących jeszcze odcinków drogi ekspresowej S61. Pozostanie nam tylko końcowy odcinek obwodnicy Łomży. Planujemy zapewnić przejezdność na tym odcinku do połowy przyszłego roku - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

