Ministerstwo Infrastruktury informuje:

Dzięki inwestycjom realizowanym w ramach Krajowego Programu Kolejowego w województwie dolnośląskim podróżni ponownie mogą korzystać z połączeń z Wrocławia do Świdnicy czy Głogowa. Większą dostępność do kolei zapewnia 88 przystanków, które dostosowane są do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Realizacja Programu Kolej Plus zwiększy możliwości komunikacyjne w regionie. W marcu br. PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego trzy umowy na projekty w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r.

- Chcemy sprawnie realizować projekty kolejowe i tak też czynimy. Dowodem na to jest program Kolej Plus i przywrócenie stacji Wrocław Świebodzki do eksploatacji. Mam nadzieję, że w ciągu 2-3 miesięcy ogłoszone będą kolejne przetargi związane z koleją aglomeracyjną na obwodnicę towarową Wrocławia - powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Do 2023 roku zrealizowane zostały inwestycje o łącznej wartości około 2 mld zł. Dzięki Krajowemu Programowi Kolejowemu realizowanemu na terenie województwa dolnośląskiego mieszkańcy wielu miast i miejscowości zyskali lepszy dostęp do komunikacji.

W latach 2015-23 w województwie dolnośląskim wyremontowano i zmodernizowano ponad 560 km torów. Wybudowanych zostało 14 nowych przystanków, zmodernizowano 37 stacji i 37 przystanków. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom kolej wróciła do miejscowości Milcz, Chróstnik, Gorzelin, Koźlice, Lubin, Raszówka, Rynarcice, Rzeszotary, Sobótka, Kobierzyce, Nadolice Wielkie, Dobrzykowice Wrocławskie. Przystanki Wrocław Kowale, Wrocław Swojczyce, Wrocław Wojnów umożliwiają lepsze dojazdy do pracy i szkoły.

- Węzeł wrocławski jest jednym z najważniejszych węzłów w Polsce. Po raz pierwszy w historii, w 2019 r. podjęliśmy się opracowania tzw. węzłowych studiów wykonalności dla Warszawy, Wrocławia, Poznania i Krakowa. Na dziś najbardziej zaawansowana jest dokumentacja na węzeł wrocławski. Zakładamy, że studium powinno się zakończyć w przyszłym roku - stwierdził prezes PKP Polskich Linii Kolejowych SA Ireneusz Merchel.

Większe bezpieczeństwo zapewnia 175 przebudowanych przejazdów, 58 zmodernizowanych wiaduktów kolejowych i drogowych oraz nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

W nowej perspektywie na lata 2021-29 zapewnione jest finansowanie na inwestycje kolejowe o wartości około 3 mld zł. Dzięki tym inwestycjom przywrócone zostaną połączenia z dworca Wrocław Świebodzki - pociągi będą mogły wyruszyć w stronę Legnicy i Głogowa (LK 274). To jedno z podstawowych zadań, które w przyszłości usprawnią ruch we Wrocławskim Węźle Kolejowym. Obsługę podróżnych na stacji Wrocław Świebodzki wstrzymano w 1992 roku, jako efekt szukania oszczędności na kolei. Przywrócone zostaną także połączenia pasażerskie na liniach Legnica - Złotoryja - Jerzmanice-Zdrój i Zgorzelec - Bogatynia. Sprawniej pojadą pociągi "nadodrzanką" w kierunku Szczecina dzięki odbudowie mostu na trasie Księginice - Brzeg Dolny.

