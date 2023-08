- Ministerstwo Infrastruktury informuje:

Wykonawcą kontraktu na projekt (optymalizację) i budowę drogi ekspresowej S11 na odcinku Bobolice - Szczecinek będzie firma Intercor. Wartość umowy na realizację trasy o długości ponad 24 km to nieco ponad 1,1 mld zł. To ostatni odcinek realizacyjny S11 w województwie zachodniopomorskim. W drugiej połowie września br. planowane jest oddanie do ruchu odcinka Koszalin - Bobolice o długości 48 km. W użytkowaniu jest już ekspresowa obwodnica Szczecinka.

- Rząd realizuje ambitne inwestycje w całym kraju. Droga ekspresowa S11 jest nazywana "drogą życia" dla Pomorza Środkowego. Docelowo połączy Kołobrzeg i Koszalin z Wielkopolską i Górnym Śląskiem. Aby było to możliwe, już za kilka tygodni oddamy kierowcom do użytkowania odcinek między Koszalinem a Bobolicami, zaś dzisiaj w fazę realizacji wchodzi kolejny odcinek: od Bobolic do istniejącej obwodnicy Szczecinka - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Wykonawca prac na odcinku S11 Bobolice - Szczecinek będzie miał siedem miesięcy na opracowanie projektów wykonawczych. Na realizację prac budowlanych przewidziano 22 miesiące z wyłączeniem okresów zimowych. Zgodnie z harmonogramem inwestycji zasadnicze roboty budowlane powinny rozpocząć się wiosną przyszłego roku, a zakończyć latem 2026 r.

S11 będzie dwujezdniową drogą ekspresową o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Trasa zapewni znacznie większy komfort podróży i bezpieczeństwo niż obecna jednojezdniowa DK11, na której jest wiele skrzyżowań, zjazdów i przejść dla pieszych. S11 ominie od wschodu Wierzchowo wyprowadzając z centrum miejscowości ruch tranzytowy. Na południe od węzła Wierzchowo przewidziana jest realizacja pary Miejsc Obsługi Podróżnych. Na trasie przewidziano w sumie budowę 26 obiektów mostowych, w tym czterech górnych przejść dla zwierząt. Inwestycja powstaje w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Budowa S11 Koszalin - Bobolice jest dofinansowana ze środków UE.

Realizacja S11 w woj. zachodniopomorskim

Odcinek Bobolice - Szczecinek połączy budowane obecnie odcinki drogi ekspresowej S11 Koszalin - Bobolice i obwodnicę Szczecinka. Będzie to ostatni odcinek realizacyjny S11 budowany w województwie zachodniopomorskim. Od 2019 r. kierowcy mogą korzystać 35,5 km wspólnego przebiegu S11 i S6 od Kołobrzegu do Koszalina wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód. W tym samym roku do ruchu została oddana obwodnica Szczecinka o długości 12 km. W drugiej połowie września br. planowane jest oddanie do ruchu S11 od Koszalina do Bobolic. To 48 km nowej drogi ekspresowej. Trasa jest na końcowym etapie robót na trzech odcinkach realizacyjnych. Nowa droga wyprowadzi ruch tranzytowy z Bobolic i wszystkich miejscowości położonych przy obecnej DK11 pomiędzy Koszalinem i Bobolicami.

S11 połączy Pomorze Środkowe z aglomeracją śląską

Do 2030 r. cała trasa S11 połączy Pomorze Środkowe przez Piłę, Poznań i Kępno z aglomeracją śląską. Po realizacji wszystkich odcinków będzie liczyć około 550 km, z czego obecnie kierowcy mają do dyspozycji ponad 150 km. Dla pozostałych odcinków, w zależności od etapu, inwestycje są już realizowane bądź prowadzone są prace przygotowawcze. Docelowo pokonanie trasy z Kołobrzegu do węzła Piekary Śląskie na połączeniu z autostradą A1 zajmie samochodem osobowym nieco ponad 5 godz.

