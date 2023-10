Biznes i technologie

MI: rusza rozbudowa DK61 Legionowo – Zegrze

Autor: PAP

Data: 13-10-2023, 11:08

Rozpoczyna się rozbudowa DK61 z Legionowa do ronda w Zegrzu, wojewoda mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację tej inwestycji - poinformowało w piątek Ministerstwo Infrastruktury. Przebudowany zostanie odcinek ok. 4,5 km drogi, a koszt inwestycji to prawie 195 mln zł - dodano.