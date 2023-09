- Ministerstwo Infrastruktury informuje:

- Ministerstwo Infrastruktury informuje:

Przewidziane do realizacji do końca bieżącej dekady obwodnice znajdują się na różnym etapie realizacji. Program budowy 100 obwodnic, zaprezentowany przez ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz wiceministra Rafała Webera w lutym 2020 r., realizowany jest zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Poniżej znaleźć można szczegóły dotyczące budowy poszczególnych dróg.

- Ruch pojazdów przez środek miejscowości i uciążliwości z tym związane: korki, zanieczyszczenie powietrza, hałas, to codzienność wielu Polaków. Aby zwiększył się komfort życia mieszkańców zatłoczonych dziś miast i miasteczek, budujemy nowe drogi, w tym obwodnice w ramach Programu budowy 100 obwodnic. Wyprowadzają one ruch tranzytowy poza tereny zabudowane i przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Obwodnice Smolajn (na DK51) w woj. warmińsko-mazurskim oraz Brzezia (na DK25) w woj. zachodniopomorskim zostały już w 2022 r. udostępnione dla kierowców.

Kolejne obwodnice w realizacji

W różnych regionach Polski szesnaście obwodnic z Programu znajduje się już w fazie realizacji. Ich łączna długość wynosi prawie 120 km. Są to:

• woj. wielkopolskie

- obwodnica Koźmina Wielkopolskiego w ciągu DK15 (oddanie IV kwartał 2025 r.)

- obwodnica Gostynia w ciągu DK12 (oddanie III kw. 2025 r.)

- obwodnica Grzymiszewa w ciągu DK72 (oddanie I kw. 2024 r.)

- obwodnica Strykowa w ciągu DK32 (oddanie II kw. 2024 r.)

- obwodnica Żodynia w ciągu DK32 (oddanie IV kw. 2024 r.)

• woj. lubelskie

- obwodnica Dzwoli wraz z rozbudową DK74 na odc. Janów Lubelski - Frampol (oddanie II kw. 2025 r.)

- obwodnica Gorajca w ciągu DK74 (oddanie II kw. 2027 r.)

• woj. mazowieckie

- obwodnica Lipska w ciągu DK79 (oddanie II kw. 2025 r.)

- obwodnica Pułtuska w ciągu DK61 (oddanie II kw. 2025 r.)

• woj. podlaskie

- obwodnica Suchowoli w ciągu DK8 (oddanie II kw. 2025 r.)

- obwodnica Sztabina w ciągu DK8 (oddanie II kw. 2025 r.)

• woj. zachodniopomorskie

- obwodnica Gryfina w ciągu DK31 (oddanie IV kw. 2024 r.)

- obwodnica Szczecinka w ciągu DK20 (oddanie II kw. 2025 r.)

• woj. lubuskie

- obwodnica Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22 (oddanie IV kw. 2024 r.)

• woj. świętokrzyskie

- obwodnica Wąchocka w ciągu DK42 (oddanie IV kw. 2024 r.)

• woj. warmińsko-mazurskie

- obwodnica Gąsek na DK65 (oddanie II kw. 2027 r.)

Przetargi na nowe trasy

Obecnie trwają postępowania przetargowe na realizację czterech obwodnic o łącznej długości ok. 37 km:

• w woj. lubuskim

- obwodnica Krosna Odrzańskiego w ciągu DK29 (planowane rozpoczęcie realizacji: I kw. 2024 r., oddanie III kw. 2027 r.),

• w woj. zachodniopomorskim

- obwodnica Szwecji w ciągu DK22 (planowane rozpoczęcie realizacji: 2024 r., oddanie I kw. 2028 r.),

• w woj. podkarpackim

- II etap obwodnicy Sanoka w ciągu DK28 (planowane rozpoczęcie realizacji: 2024 r., oddanie 2027 r.),

• w woj. dolnośląskim

- obwodnica Głogowa w ciągu DK12 (planowane rozpoczęcie realizacji: 2024 r., oddanie 2027 r.).

Przygotowujemy się do budowy 78 kolejnych obwodnic

Na etapie prac przygotowawczych znajduje się obecnie 78 obwodnic, a ich łączna szacowana długość to ok. 700 km. Więcej informacji o etapach realizacji Programu budowy 100 obwodnic w poszczególnych województwach dostępnych jest na stronie regionalnych oddziałów GDDKiA - linki poniżej.

• województwo dolnośląskie:

- obwodnica Międzyborza (w ciągu DK25),

- obwodnica Milicza (w ciągu DK15),

- obwodnica Złotego Stoku (w ciągu DK46),

- obwodnica Kaczorowa (w ciągu DK3),

- obwodnica Oławy (w ciągu DK94),

- obwodnica Legnicy (w ciągu DK94);

• województwo kujawsko-pomorskie:

- obwodnica Lipna (w ciągu DK67),

- obwodnica Brześcia Kujawskiego (w ciągu DK62),

- obwodnica Kruszwicy (w ciągu DK62),

- obwodnica Nowej Wsi Wielkiej (w ciągu DK25),

- obwodnica Strzelna (w ciągu DK15 i DK25),

- obwodnica Kowalewa Pomorskiego (w ciągu DK15);

• województwo lubelskie:

- obwodnica Łukowa (w ciągu DK63/76),

- obwodnica Łęcznej (w ciągu DK82),

- obwodnica Janowa Lubelskiego (w ciągu DK74),

- obwodnica Szczebrzeszyna (w ciągu DK74),

- obwodnica Zamościa (w ciągu DK74);

• województwo lubuskie:

- obwodnica Wschowy (w ciągu DK12),

- obwodnica Kostrzyna nad Odrą (w ciągu DK31),

- obwodnica Przytocznej (w ciągu DK24),

- obwodnica Dobiegniewa (w ciągu DK22);

• województwo łódzkie:

- obwodnica Łowicza (w ciągu DK14/70/92),

- obwodnica Wielunia (w ciągu DK45),

- obwodnica Błaszek (w ciągu DK12),

- obwodnica Brzezin (w ciągu DK72),

- obwodnica Srocka (w ciągu DK12);

• województwo małopolskie:

- obwodnica Piwnicznej (w ciągu DK87),

- obwodnica Nowego Targu (w ciągu DK49),

- obwodnica Limanowej (w ciągu DK28),

- obwodnica Wadowic (w ciągu DK28),

- obwodnica Chrzanowa i Trzebini (w ciągu DK79),

- obwodnica Makowa Podhalańskiego (w ciągu DK28),

- obwodnica Tarnowa (w ciągu DK73);

• województwo mazowieckie:

- obwodnica Ostrołęki (w ciągu DK53),

- obwodnica Skaryszewa (w ciągu DK9),

- obwodnica Zwolenia (w ciągu DK79),

- obwodnica Łącka (w ciągu DK60),

- obwodnica Siedlec (w ciągu DK63),

- obwodnica Sokołowa Podlaskiego (w ciągu DK62/DK63),

- obwodnica Ciechanowa (w ciągu DK60);

• województwo opolskie:

- obwodnica Brzegu (w ciągu DK39),

- obwodnica Lędzin (w ciągu DK46),

- obwodnica Sidziny (w ciągu DK46),

- obwodnica Prudnika (w ciągu DK41);

• województwo podkarpackie:

- obwodnica Miejsca Piastowego (w ciągu DK28),

- obwodnica Przemyśla (w ciągu DK28/77),

- obwodnica Jasła (w ciągu DK73),

- obwodnica Pilzna (w ciągu DK73),

- obwodnica Brzostka i Kołaczyc (w ciągu DK73),

- obwodnica Kolbuszowej (w ciągu DK9),

- obwodnica Nowej Dęby (w ciągu DK9);

• województwo podlaskie:

- obwodnica Augustowa (w ciągu DK16),

- obwodnica Białobrzegów (w ciągu DK8),

- obwodnica Zambrowa (w ciągu DK63/DK66);

• województwo pomorskie:

- obwodnica Sztumu (w ciągu DK55),

- obwodnica Starogardu Gdańskiego (w ciągu DK22),

- obwodnica Słupska i Kobylnicy (w ciągu DK21),

- obwodnica Człuchowa (w ciągu DK22 i DK25);

• województwo śląskie:

- obwodnica Kroczyc (w ciągu DK78),

- obwodnica Pradeł (w ciągu DK78),

- obwodnica Szczekocin i Goleniów (w ciągu DK78),

- obwodnica Nakła Śląskiego i Świerklańca (w ciągu DK78),

- obwodnica Blachowni i Herb (w ciągu DK46);

• województwo świętokrzyskie:

- obwodnica Chmielnika (w ciągu DK73/78),

- obwodnica Osieka (w ciągu DK79),

- obwodnica Starachowic (w ciągu DK42);

• województwo warmińsko-mazurskie:

- obwodnica Szczytna (w ciągu DK 53,57,58),

- obwodnica Olsztyna (w ciągu DK51),

- obwodnica Pisza (w ciągu DK58 i DK63);

• województwo wielkopolskie:

- obwodnica Kalisza (w ciągu DK25),

- obwodnica Kamionnej (w ciągu DK24),

- obwodnica Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa (w ciągu DK15);

• województwo zachodniopomorskie:

- obwodnica Wałcza (w ciągu DK22),

- obwodnica Rusinowa (w ciągu DK22),

- obwodnica Człopy (w ciągu DK22),

- obwodnica Stargardu (w ciągu DK20),

- obwodnica Złocieńca (w ciągu DK20),

- obwodnica Kołbaskowa (w ciągu DK13).

Parametry obwodnic

Wszystkie obwodnice, jakie powstaną w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic, będą drogami klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Większość z nich będzie miała przekrój jednojezdniowy.

Tam, gdzie drogi będą przebiegać w terenie zurbanizowanym, a w ramach prac przygotowawczych prognozowane jest duże natężenie ruchu, powstaną jako dwujezdniowe. W takim przekroju powstaną m.in. obwodnice Wąchocka (DK42), Nowego Targu (DK49), Chrzanowa i Trzebini (DK79), Olsztyna i Dywit (DK51), Kalisza (DK25), Pułtuska (DK61), Głogowa (DK12) oraz Legnicy (DK94).

Efekty Programu budowy 100 obwodnic

Głównym beneficjentem Programu są mieszkańcy miast i miejscowości, którzy szczególnie odczuwają skutki ruchu drogowego. Podstawowym celem budowy obwodnic jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miast i miasteczek. Dzięki temu zwiększa się bezpieczeństwo kierowców i podróżnych, a także mieszkańców miejscowości.

Koszt realizacji Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 został oszacowany na 28 mld zł.

Nie tylko program obwodnicowy. Więcej rządowych inicjatyw na rzecz budowy obwodnic

Program budowy 100 obwodnic to nie jedyna inicjatywa mająca na celu realizację zadań obwodnicowych w Polsce. Rządowa strategia rozwoju infrastruktury drogowej obejmuje także Program Budowy Dróg Krajowych, który skupia się na modernizacji oraz budowie dróg krajowych, w tym realizacji zadań obwodnicowych. W ramach tego Programu:

• oddano do ruchu 30 pełnych obwodnic oraz dwa odcinki stanowiące część obejść drogowych o łącznej długości 321 km i wartości 8,3 mld zł,

• w realizacji jest 10 zadań obwodnicowych o długości prawie 78 km i wartości 3,5 mld zł,

• na etapie przetargu i w przygotowaniu jest obecnie 6 odcinków realizacyjnych o wartości ok. 1,3 mld zł.

Narzędziem wspierającym budowę obwodnic jest również Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. W ramach Funduszu jednostki samorządu terytorialnego mogą liczyć na dofinansowanie zadań obwodnicowych w ciągu dróg samorządowych. W ten sposób wsparcie rządowe uzyska 51 zadań, w tym 45 zgłoszonych przez samorządy województw i 6 zgłoszonych przez prezydentów miast na prawach powiatu. Łączna kwota dofinansowania z RFRD to 2,4 mld zł. Do tej pory podpisano 42 umowy o udzielenie dofinansowania na zadania obwodnicowe na łączną kwotę 1,88 mld zł.

