Biznes i technologie

MI zaleca daleko idącą ostrożność w wykonywaniu przewozów do Białorusi

Autor: PAP

Data: 28-06-2023, 14:47

Do czasu wyjaśnienia zakresu obowiązywania nowych przepisów, resort infrastruktury zaleca daleko idącą ostrożność w wykonywaniu przewozów do Białorusi. Państwowy Komitet Celny Białorusi przekazał, że do 2 lipca zarejestrowane w Polsce przyczepy i naczepy muszą opuścić terytorium tamtego kraju.