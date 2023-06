Ceny miedzi na giełdzie metali LME w Londynie nieznacznie spadają. Inwestorzy czekają na bodźce dla słabnącej gospodarki w Chinach. Miedź w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniana niżej o 0,2 proc. - po 8.321,00 USD za tonę - podają maklerzy.

Na Comex w Nowym Jorku miedź kosztuje 3,7615 USD za funt i zniżkuje o 0,19 proc.

Inwestorzy mają nadzieję, że chińskie działania stymulujące gospodarkę zwiększą popyt na metale przemysłowe.

We wtorek władze Chin zwróciły się do największych banków w Chinach o obniżenie oprocentowania depozytów, drugi raz w tym roku, co oznacza nasilenie działań Pekinu na rzecz ożywienia drugiej co do wielkości gospodarki na świecie.

Chińscy konsumenci i firmy ograniczyli w ostatnim czasie zaciąganie pożyczek.

Chińskie gospodarstwa domowe coraz więcej oszczędzają i spłacają kredyty hipoteczne, zamiast zaciągać kolejne długi.

Z kolei chińskie przedsiębiorstwa stoją w obliczu słabnącego popytu i spadających zysków.

Na zakończenie poprzedniej sesji na LME miedź zyskała 4 USD do 8.339,00 USD za tonę.