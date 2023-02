Wojna w Ukrainie oraz sankcje na Rosję spowodowały, że wiele krajów jest zainteresowanych mięsem z Polski – z Grzegorzem Piechowiakiem, wiceministrem rozwoju i technologii, pełnomocnikiem rządu ds. inwestycji zagranicznych, rozmawia Olimpia Wolf.







Polska żywność ma szansę zaistnieć na nowych rynkach. Na zdjęciu: Grzegorz Piechowiak, wiceminister rozwoju i technologii. Fot. materiały prasowe

Świat otwiera się na import polskiej wołowiny oraz drobiu

Olimpia Wolf: Jakie są perspektywiczne kierunki eksportowe dla polskiej żywności w kontekście obecnych zmian geopolitycznych i co za tym idzie, również zmian kanałów dostaw?

Grzegorz Piechowiak, wiceminister rozwoju i technologii, pełnomocnik rządu ds. inwestycji zagranicznych: Przewodniczę konsultacjom gospodarczym Polski z dwudziestoma kilkoma krajami. Na wszystkich spotkaniach poruszam tematy dotyczące handlu rolno-spożywczego. Uważam, że mamy coraz lepsze perspektywy jeśli chodzi o eksport polskiej żywności.

Cały świat otwiera się na import polskiej wołowiny oraz drobiu. Rozmawiam o tym z przedstawicielami wielu krajów. Pojawiło się duże zapotrzebowanie na nasze produkty, ponieważ ze względu na wojnę zmieniły się kanały dostaw. Zarówno Rosja jak i Ukraina były dużymi dostawcami mięsa na wiele zagranicznych rynków. Obecnie kraje te zmniejszyły dostawy, dlatego też wiele państw szuka alternatywnych rynków, z których mogłyby importować mięso.

Na rynkach międzynarodowych dużym uznaniem cieszą się również polskie owoce, w tym jabłka. Perspektywicznym kierunkiem eksportowym dla polskich owoców są Zjednoczone Emiraty Arabskie. Państwo to planuje zostać hubem na rynki arabskie – zamierza kupować od nas duże ilości owoców, by potem sprzedawać je na rynkach arabskich. Obecnie toczą się na ten temat rozmowy między naszymi krajami. Jako ministerstwo pomagamy też w zapewnieniu sprawnych kanałów dostaw. W ubiegłym roku w Egipcie „utknął” polski statek z jabłkami. Osobiście negocjowałem z władzami tego kraju, aby go odblokować.

Zagraniczne firmy uważają Polskę za lidera Europy Środkowo-Wschodniej

Polska jest jednym z krajów, które po zakończeniu wojny deklarują współpracę z Ukrainą w zakresie odbudowy jej gospodarki, w tym sektora rolno-spożywczego. Na ile stwarza to nowe możliwości nie tylko współpracy z naszym wschodnim sąsiadem, ale też z inwestorami z innych krajów zachodnich?

Polska jest otwarta na odbudowę Ukrainy. Chcielibyśmy być hubem na cały świat, który byłby pośrednikiem i pomagał w nawiązywaniu wzajemnych relacji. Nasza rola wynika z tego, że bardzo dobrze znamy rynek ukraiński, mamy doświadczenie ze współpracy z nimi, zarówno gospodarczej, biznesowej jak i kulturalnej. Polska Agencja Inwestycji i Handlu jest w kontakcie z ponad 1,6 tys. firm z różnych branż, w tym też z sektora rolno-spożywczego. Przedsiębiorstwa te po zakończeniu wojny gotowe są od razu wejść na ukraiński rynek, by rozpocząć proces odbudowy. Rozmawiamy także z firmami z Europy Zachodniej, które po zakończeniu działań wojennych zamierzają zainwestować w Polsce, tak aby mieć bliski dostęp do ukraińskiego rynku.

Czasem pytam moich rozmówców, dlaczego chcą inwestować w naszym kraju. Ich odpowiedź zawiera zazwyczaj trzy elementy. Po pierwsze uważają Polskę za bezpieczny i stabilny gospodarczo kraj. Po drugie najlepiej z europejskich krajów poradziliśmy sobie z pandemią Covid-19. Po trzecie wielu prezesów firm czy polityków z innych krajów mówi mi, że mamy wykształcony i pracowity naród. Te trzy rzeczy powodują, że zagraniczne przedsiębiorstwa chcą u nas inwestować, ponieważ uważają nas za lidera Europy Środkowo-Wschodniej. To są nasze szanse i przewagi konkurencyjne, z których powinniśmy korzystać.

Japonia zwiększa współpracę gospodarczą z UE

Według danych PAIH, w ostatnim czasie nasz kraj zwiększa współpracę gospodarczą z Japonią. Jakie stwarza to szanse dla firm spożywczych z Polski?

­W czasie pandemii Japonia ograniczyła kontakty w handlu zagranicznym, ale teraz rozwija współpracę gospodarczą i szuka rozwojowych dla siebie rynków. W 2025 roku światowa Wystawa EXPO odbędzie się w Osace. Będzie to doskonała okazja do stworzenia nowej jakości w biznesowych relacjach naszych krajów. Niedawno spotkałem się z ambasadorem Japonii w Warszawie. Rozmawiałem z nim o EXPO i naszych gospodarkach. Powiedział mi, że kraj ten zamierza zaangażować się w większą współpracę z europejskimi państwami, w tym z Polską. W Osace, oprócz polskiego stoiska, zamierzamy zorganizować dwa fora gospodarcze. Jest tam około 900 Polaków, którzy pracują w firmach zaawansowanych technologicznie. Rozmawiamy z wieloma branżami zainteresowanymi współpracą. Uważam, że dla firm spożywczych z Polski jest to ogromna szansa na zagraniczną współpracę z Japonią.