Mięso głównym towarem eksportowym w I-VII br.

20,5 mld euro wyniosła wartość eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski w okresie od stycznia do lipca br. Wywóz wzrósł o 5,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Głównym towarem eksportowym było mięso.

Autor: PAP

Data: 15-09-2021, 16:32

Głównym towarem eksportowym było mięso; fot. shutterstock

Eksport żywności w 2021

Resort wskazuje, że wzrost eksportu w okresie siedmiu miesięcy 2021 r. był wynikiem znoszenia ograniczeń w handlu międzynarodowym wprowadzonych z powodów pandemicznych oraz znacznej dywersyfikacji kierunków eksportu (194 kraje), co pozwalało na niwelowanie spadku wartości eksportu do Wielkiej Brytanii po opuszczeniu przez ten kraj unii celnej z UE.

Na dobre wyniki w handlu wpłynęła rosnąca aktywność gospodarcza polskich przedsiębiorców i dobre przygotowanie krajowych firm do funkcjonowania w warunkach pandemii oraz utrzymujący się popyt na polskie produkty na rynku międzynarodowym. Przyczyniło się do tego także gospodarcze odbicie, szczególnie w krajach będących głównymi partnerami handlowymi Polski - wylicza resort.

Zwiększeniu wywozu sprzyjał również korzystny dla eksporterów kurs złotego względem euro "wspierający konkurencyjność cenową polskich produktów rolno-spożywczych".

Import rolno-spożywczy

Import towarów rolno-spożywczych osiągnął 13,7 mld euro i był o 3,9 proc. wyższy niż przed rokiem. Od stycznia do lipca 2021 r., w porównaniu do roku ubiegłego, polski eksport towarów rolno-spożywczych rósł w tempie szybszym od importu, co skutkowało 8,1 proc. wzrostem dodatniego salda wymiany handlowej, które wyniosło 6,8 mld euro.

Gdzie eksportujemy najwięcej?

Ponad 70 proc. wpływów z eksportu produktów rolno-spożywczych uzyskano ze sprzedaży do krajów Unii Europejskiej. Na rynku unijnym sprzedano towary o wartości 14,7 mld euro, co oznaczało wzrost o 6,6 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2020 r.

Głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. Eksport do tego kraju w okresie styczeń-lipiec 2021 r. wyniósł 5,0 mld euro i był o 4 proc. większy niż przed rokiem. Ważnymi odbiorcami polskich artykułów rolno-spożywczych były także: Francja i Niderlandy (po 1,2 mld euro, wzrost odpowiednio o 13 proc. i 8 proc.), Włochy (1,1 mld euro, wzrost o 13 proc.) oraz Czechy (0,9 mld euro, wzrost o 1 proc.). Łącznie eksport na rynki wymienionych pięciu krajów wygenerował 9,4 mld euro, co stanowiło 64 proc. wartości eksportu do UE-27.

Do krajów pozaunijnych wyeksportowano żywność o wartości 5,8 mld euro (wzrost o 1,8 proc.) - najwięcej do Wielkiej Brytanii (1,6 mld euro), na Ukrainę, do Rosji i Arabii Saudyjskiej (po 0,4 mld euro) i USA oraz Algierii (po 0,3 mld euro).

Eksport do Wielkiej Brytanii był o 8 proc. mniejszy i osiągnął 1,6 mld euro, co jest - zdaniem resortu - spowodowane m.in. zmianami administracyjno-organizacyjnymi we wzajemnych relacjach handlowych w związku z opuszczeniem przez Wielką Brytanię rynku i unii celnej z UE, a także zwiększonymi zapasami poczynionymi przez importerów brytyjskich w ostatnim kwartale 2020 r. na poczet pierwszych miesięcy 2021 r.

Eksport mięsa

W strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych dominowały mięso i przetwory mięsne. W okresie styczeń-lipiec 2021 r. przychody z tego tytułu były o 4 proc. wyższe niż rok wcześniej i wyniosły 3,8 mld euro, stanowiąc 19 proc. wartości całego polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych.

Największy udział w wartości eksportu miały: mięso drobiowe (37 proc. - 1,4 mld euro), przetwory mięsne (25 proc. - 1,0 mld euro), mięso wołowe (23 proc. - 0,9 mld euro) i mięso wieprzowe (12 proc. - 0,5 mld euro). Eksport zwierząt żywych oraz pozostałych gatunków mięs był stosunkowo niewielki i stanowił odpowiednio 2 proc. i 1 proc. udziału w przychodach z eksportu produktów mięsnych z Polski.

Eksport zbóż

Drugą pod względem wartości pozycję z 13-proc. udziałem w eksporcie produktów rolno-spożywczych z Polski zajmowało ziarno zbóż i przetwory, których sprzedaż, w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r., zwiększyła się o 9,5 proc., do 2,6 mld euro.