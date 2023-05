Biznes i technologie

Mieszkania nie stanieją. Brakuje ziemi

Autor: PAP

Data: 23-05-2023, 06:42

O ok. 5 proc. w ciągu roku mogą zdrożeć nowe mieszkania. Stabilizacja cen byłaby możliwa, gdyby podaż dogoniła popyt. A na to się nie zanosi, bo brakuje gruntów, brakuje planów miejscowych, a procedury administracyjne się wydłużają - czytamy we wtorkowej "Rzeczpospolitej".