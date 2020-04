Mija rok działalności Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi

Instytut powstał z potrzeby zgłaszanej przez wiele środowisk – twórców ludowych, samorządowców wiejskich, Kół Gospodyń Wiejskich, jak i samych mieszkańców wsi i osób zajmujących się dokumentacją historii i tradycji kultury wiejskiej. Materialna kultura ludowa była dotąd dość szeroko objęta mecenatem państwa. Brakowało jednak instytucji zajmującej się konkretnie kulturą niematerialną czy folklorem. Od roku, NIKiDW stara się zapełnić tę lukę. Poprzez swój portal internetowy, prowadzone badania czy organizowane wystawy popularyzuje wiedzę o kulturze duchowej, manifestującej się w różnego rodzaju przejawach sztuki ludowej, folkloru, poezji czy rękodzieła ludowego. Nie zapomina przy tym także o tym, że na dziedzictwo kultury wsi składał się również dwór, ziemiaństwo, ogromna działalność Kościoła, który motywował, umacniał poczucie narodowości wśród chłopów – podkreśla i dokumentuje rolę tych podmiotów w życiu społeczności wiejskich.

Jednym z głównych celów Instytutu jest integrowanie twórców i innych instytucji wokół wspólnej sprawy jaką jest szeroko pojęte dziedzictwo polskiej wsi. Przez pierwszy rok swojego działania podpisano porozumienia z wieloma jednostkami, zajmującymi się podobną tematyką, w myśl zasady, że razem można zdziałać więcej. Podjęto inicjatywy współpracy z twórcami ludowymi. Trwają także prace nad wydawnictwami upowszechniającymi wiedzę o polskiej wsi. Jedno z takich wydawnictw już się ukazało pod koniec zeszłego roku. „Kanon kuchni polskiej” to prezentacja 100 potraw na 100-lecie odzyskania niepodległości. Polska kuchnia to szczególna spuścizna po przodkach i tradycja, która ciągle żyje. Publikacja, będąca owocem wielomiesięcznych konsultacji ze specjalistami, stanowi zbiór wskazówek, jest punktem odniesienia dla wielu kucharzy i znalazła swoje stałe miejsce w wielu polskich domach. Biesiada, na której prezentowano wydawnictwo zgromadziła ludzi, którym na sercu leży polska wieś i była nie tylko okazją do skosztowania najlepszych polskich potraw czy zabawy, ale również zalążkiem dalszej owocnej współpracy.