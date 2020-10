Mikrobiznes we wrześniu z wynikami jeszcze lepszymi niż w wakacje

Działalność gospodarczą we wrześniu 2020 r. rozpoczęło 29 915 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Prawie 77 proc. z nich to najmniejsze jednostki – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Dla wielu z nich przejście na własną działalność może być ucieczką do przodu w sytuacji spodziewanej utraty pracy etatowej z powodu pandemii.

Takie mikrofirmy nie tylko powstają, ale i rozpoczynają aktywną działalność gospodarczą – produkują, wykonują usługi, sprzedają i wystawiają faktury.

- We wrześniu, za pośrednictwem platformy Faktura.pl przedsiębiorcy wystawili o 14 proc. więcej faktur niż w sierpniu, który też był dobry pod tym względem. Znacząco wyższa, bo aż o 19 proc., jest też wartość netto faktur z września. Oznacza to, że nowe firmy nie tylko rejestrują swoją działalność, ale też aktywnie funkcjonują i zarabiają. To ma odzwierciedlenie w dużej liczbie wystawianych faktur jak i w ich wartości. Dane są tym bardziej optymistyczne, że we wrześniu skończyło się wsparcie w ramach tarcz antycovidowych — mówi Grzegorz Grodek z Faktura.pl

Pandemia nie zdołała stłumić aktywności gospodarczej mikrofirm. Dane rejestrowe CEIDG, REGON i KRS potwierdzają też inne statystyki portalu Faktura.pl. Od marca, kiedy wybuchła pandemia, liczba podmiotów wystawiających faktury za pośrednictwem serwisu zwiększyła się o blisko 9 proc.

Czy pełzający lockdown zabije biznes?

Dzienna liczba zakażeń koronawirusem, która mocno poszła w górę w pierwszych dniach października, niepokoi polskich przedsiębiorców. Przedstawiciele rządu zapewniają, że nie planują ogólnokrajowego zamknięcia gospodarki, podobnego do tego z wiosny. Obawy budzi jednak ryzyko tzw. pełzającego lockdownu, wprowadzanego regionalnie i tylnymi drzwiami.

- Pierwsze odczyty z bieżącego miesiąca o liczbie faktur nie wskazują na zamrażanie gospodarki. Do 15-go października przedsiębiorcy wystawili na platformie Faktura.pl porównywalną ilość faktur co w podobnym momencie września. Być może jest jeszcze za wcześnie na ocenę reakcji biznesu na nowe ograniczenia lub też – co byłoby bardziej optymistyczne – przedsiębiorcy skutecznie dostosowują się do wprowadzanych ograniczeń i są w stanie funkcjonować mimo ich nakładania — mówi Grzegorz Grodek.

Mikrofirmy idą po mikropieniądze