W wyniku oceny merytorycznej 30 projektów zostało rekomendowanych do dofinansowania na kwotę ponad 136 milionów złotych. Pozwoli to na realizację projektów służących m.in. poprawie zdrowia i ochronie przed lawinowym wzrostem chorób dietozależnych.

Głównym celem programu NUTRITECH jest zwiększenie w perspektywie do roku 2030 dostępności produktów i rozwiązań (osiągalnych cenowo dla przeciętnego konsumenta) w zakresie prawidłowego żywienia, co nastąpi dzięki wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. W ogłoszonym przez NCBR konkursie, o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe, mogły starać się przedsiębiorstwa, ich konsorcja lub konsorcja przemysłowo-naukowe.

– W pierwszym konkursie NUTRITECH do NCBR wpłynęło 131 wniosków o dofinansowanie innowacyjnych projektów. W wyniku oceny merytorycznej rekomendowaliśmy do dofinansowania 30 z nich. Co więcej, ze względu na wysoką jakość zgłoszonych projektów i istotność działań w nich przewidzianych, postanowiliśmy zwiększyć środki na dofinansowanie projektów w konkursie – z pierwotnie przewidzianego budżetu 100 milionów złotych, na ponad 136 milionów złotych – powiedział dr Jacek Orzeł, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.