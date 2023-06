Biznes i technologie

Mimo rozbudowy portu we Fromborku turyści z Mierzei mogą dotrzeć przez Zalew do miasta Kopernika

Autor: PAP

Data: 10-06-2023, 07:15

Mimo trwającej modernizacji Portu Rybackiego we Fromborku, turyści mogą dotrzeć z Mierzei Wiślanej przez Zalew do miasta Mikołaja Kopernika. Rejsy po Zalewie odbywają się też do Tolkmicka. Armatorzy wskazują, że droga wodna jest szybszą wobec drogi lądowej z Mierzei wzdłuż Zalewu.