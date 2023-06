Nowy budynek dworca kolejowego we Włocławku zostanie niebawem ukończony, a już teraz ma pozwolenie na użytkowanie - powiedział w środę minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Dodał, że tak nowoczesnych obiektów mogą Polakom zazdrościć nawet turyści z zagranicy.

Minister Adamczyk uczestniczył w środę we Włocławku (woj. kujawsko-pomorskie) w konferencji prasowej na budowie nowego dworca kolejowego. Poinformował, że inwestycja lada moment się zakończy, a podróżni mogą już w części korzystać z nowego obiektu.

Szef MI wyraził przekonanie, że nowoczesny budynek będzie wizytówką miasta. Przypomniał, że w ramach Programu Inwestycji Dworcowych polski rząd do końca 2023 roku przeznaczy ok. 3 mld zł na modernizację prawie 200 dworców.

Adamczyk podkreślił, że w samym województwie kujawsko-pomorskim to dziewięć dworców - jeden oddany już do użytku, ten praktycznie na ukończeniu, "jeden w przetargu", a pozostałe w trakcie realizacji. "To dzięki temu podróż koleją staje się bezpieczna, bardziej komfortowa, dzięki temu nie mamy kompleksów" - wskazał.

"Tego obiektu mogą Włocławkowi zazdrościć nawet turyści z zagranicy - Niemcy czy Francuzi. Daj Boże obywatelom tych państw, aby korzystali z tak nowoczesnych dworców kolejowych. To ekologiczny i niezwykle nowoczesny budynek" - ocenił szef resortu infrastruktury.

Minister, a także parlamentarzystki PiS Joanna Borowiak i Anna Gembicka (wiceminister rolnictwa) przypomnieli, że władze Włocławka powątpiewały w realizację inwestycji zapowiedzianej w 2018 roku. Wskazywano wówczas m.in., że "prędzej im kaktus na ręce wyrośnie", niż się to stanie. W środę Adamczyk poprosił miejscowych polityków i samorządowców o przekazanie przywiezionej przez niego małej doniczki z kaktusem prezydentowi miasta.

Członek zarządu PKP S.A. Ireneusz Maślany powiedział, że dworzec we Włocławku kosztował ponad 40 mln zł.

"Środki otrzymaliśmy z budżetu państwa. Są to środki z puli, którą rząd PiS przeznaczył na Program Inwestycji Dworcowych. Obejrzeliśmy ten dworzec. To nowoczesny, piękny obiekt. Bardzo różni się on od zabytkowych dworców, które modernizujemy, ale jest to bardzo nowoczesny budynek. Znajdzie się tu część pasażerska, miejsce na kasy kolejowe, do obsługi autobusów, dla instytucji Urzędu Miasta" - zapewnił Maślany.

Wcześniej tego dnia minister infrastruktury odwiedził Aleksandrów Kujawski, gdzie wizytował zabytkowy dworzec kolejowy.

Adamczyk był także w Ciechocinku w związku z planami Polskich Linii Kolejowych dotyczących przeprowadzenia prac remontowych na linii 245 Aleksandrów Kujawski - Ciechocinek. Inwestycja pozwoli na wznowienie ruchu pociągów, który został zawieszony 12 lat temu. W ramach przedsięwzięcia planowany jest remont peronów w Ciechocinku i Aleksandrowie Kujawskim. Szacunkowy koszt inwestycji to 12 mln zł. Warunkiem realizacji przedsięwzięcia jest deklaracja marszałka woj. kujawsko-pomorskiego w zakresie uruchomienia połączeń kolejowych na tej trasie.