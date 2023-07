10 tys. osób zgłosiło się już banków, które uczestniczą w programie bezpieczny kredyt - poinformował w poniedziałek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dodał, że wszyscy, którą złożą wniosek w 2023 roku, będą mogli z programu skorzystać.

Minister, podczas konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, powiedział, że w poniedziałek do godz. 12.00 do banków, które uczestniczą w programie bezpieczny kredyt zgłosiło się już ok. 10 tys. osób. Część z nich - jak mówił - przyszło być złożyć wniosek, część by pobrać formularze lub zebrać potrzebne informacje. "To oznacza, że zainteresowanie programem jest bardzo duże" - powiedział. Zaznaczył jednak, że pośpiech nie jest konieczny. Zapewnił, że wszyscy, którzy w 2023 roku złożą wniosek kredytowy, będą mogli z tego programu skorzystać, a 3 lipca będzie tak samo dobry jak 3 listopada" - powiedział. "Nie będzie żadnego limitu budżetu, żadnych limitów dotyczących metrażu" - wskazał.

"Uzyskaliśmy decyzje Komisji Nadzoru Finansowego, która poprawia zdolność kredytową nawet o 30-35 proc. w stosunku do wszystkich beneficjentów w ramach tego programu". Zaznaczył, że dzięki temu beneficjenci programu "albo będą mogli uzyskać wyższy kredyt, albo starać się w ogóle o kredyt w ramach bezpiecznego kredytu 2 proc." - powiedział.

Podkreślił, że to jest niezwykle ważne, bo oprócz tego, że kredyty są drogie, to dla niektórych były z tego powodu niedostępne - nie mieli takiej zdolności kredytowej, jaka była potrzebna do sfinansowania zakupu nieruchomości.

3 lipca tego roku weszła w życie ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która wprowadza m.in. "bezpieczny kredyt" z dopłatą państwa do rat i konto mieszkaniowe z możliwością uzyskania premii mieszkaniowej z budżetu państwa. Kredyty będą udzielane przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i wprowadzą produkt do swojej oferty.

Umowy z BGK mają na razie dwa największe banki: PKO BP i Pekao SA, a kilka kolejnych finalizuje rozmowy.