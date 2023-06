To przedsiębiorcy dokonali cudu gospodarczego w Polsce w ostatnich latach - wskazał w czwartek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda podczas wręczania nagród Polonica Progressio. Wyróżnienia trafiły do firm, które postawiły na rozwój, innowacje i ekspansję rynkową.

Szef MRiT, zaznaczył, że to przedsiębiorcy przyczynili się do tego, że wzrost PKB w Polsce przez ostatnie 10 lat wyniósł 44 proc., podczas gdy w tym samym czasie średnia dynamika wzrostu gospodarczego w UE wyniosła 16 proc. "To wy dokonujecie tego cudu gospodarczego" - powiedział minister. Wskazał, że mimo pandemii, wojny i kryzysu energetycznego, Polsce udało się utrzymać najniższe w UE bezrobocie, ściągnąć zagranicznych inwestorów. Ocenił, że nowy trend polegający na budowaniu zaplecza produkcyjnego tam, gdzie sprzedawane są towary, doprowadziło do tego, że Polska stała się jeszcze bardziej atrakcyjna dla inwestorów niż przed wojną rosyjsko - ukraińską.

Podczas gali Buda przypomniał, że Dzień Przedsiębiorcy ustanowiono w 2016 roku, a nagrody Polonica Progressio po raz pierwszy zostały wręczone rok temu. W tym roku wręczono je w siedmiu kategoriach: Lider zrównoważonego rozwoju, Lider ekspansji zagranicznej, Lider innowacji, Lider adopcji technologii, Lider rozwoju zdolności zarządczych, Lider współpracy oraz w kategorii nagroda specjalna.

Tytuł Lidera zrównoważonego rozwoju otrzymała spółka Sk Hi-Tech Battery Materials Poland, która - jak poinformowano - jest producentem separatorów do akumulatorów litowo-jonowych i odgrywa ważną rolę w ograniczaniu globalnych emisji gazów cieplarnianych"

W kategorii Lider ekspansji zagranicznej, nagrodę otrzymała Grupa Barlinek, która - jak wskazano - ponad 80 proc. przychodów uzyskuje ze sprzedaży poza Polską, a jej produkty sprzedawane są w ponad 60 krajach na 6 kontynentach.

W kategorii Lider rozwoju zdolności zarządczych uhonorowano ILS Lions Group , która - jak uzasadniono - działa w oparciu o założenia demokracji partnerskiej wzorowanej na modelu tzw. turkusowej organizacji i w ramach inicjatywy HR Genius, promuje inwestycje w rozwój kapitału ludzkiego.

Z kolei Liderem innowacji została spółka BactoTech produkująca biopreparaty dla rolnictwa i przemysłu. Zaznaczono, że 70 proc. tej firmy jest zaangażowanych w prace badawczo - rozwojowe, a wytwarzane przez nią produkty są chronione patentami.

W piątej kategorii (Lider adopcji technologii) najlepsza okazała się spółka Hemolens Diagnostics specjalizująca się w rozwoju innowacyjnych metod diagnostycznych opartych na nowoczesnej technologii. "Opracowany przez Hemolens test diagnostyczny to innowacyjne w skali globalnej oprogramowanie, będące produktem medycznym do nieinwazyjnej diagnostyki choroby wieńcowej" - zaznaczono podczas prezentacji spółki.

Na scenie pojawili się również przedstawiciele spółki Umicore Poland (Lider współpracy) produkującej katalizatory i materiały katodowe dla przemysłu motoryzacyjnego, która - jak zaznaczono - poprzez współpracę z lokalnymi firmami wdraża i promuje najwyższe standardy handlowe, logistyczne, jakościowe oraz związane z bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska".

Jeżeli chodzi o nagrody specjalne, to otrzymały je trzy spółki: Soligrano, czyli polska firma rodzinna zajmująca się m.in. produkcją żywności na bazie zbóż, która posiada własne laboratorium badawczo-rozwojowe oraz patenty. Drugą nagrodę specjalną otrzymał Zakład Ceramiki Budowlanej Owczary R.E.R. Stępień, czyli jedna z największych w kraju firm zajmujących się produkcją ceramiki budowlanej. Trzecia nagroda specjalna trafiła do Phoenix Contact Wielkopolska - polski wytwórca wyrobów elektrotechnicznych Phoenix Contact.