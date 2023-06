Pomoc publiczna, jakiej udzielimy Intelowi na budowę fabryki półprzewodników, nie będzie procentowo wyższa niż ta, której Amerykanie mogą się spodziewać od Niemców. Polska nie przepłaci - zapewnił minister cyfryzacji Janusz Cieszyński w czwartkowym wywiadzie dla Business Insider Polska.

Amerykański koncern Intel w miniony piątek ogłosił inwestycję o łącznej wartości ok. 4,6 mld dol. w utworzenie w Miękini koło Wrocławia nowego zakładu integracji i testowania półprzewodników. W opublikowanej w czwartek rozmowie z serwisem Business Insider Polska minister cyfryzacji Janusz Cieszyński był pytany, ile przedsięwzięcie może kosztować polskiego podatnika w kontekście wartej ok. 33 mld dol. inwestycji Intela w Magdeburgu, do której niemiecka pomoc publiczna ma stanowić około jednej trzeciej podanej kwoty.

"Na razie warunki wsparcia nie zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską. Do czasu sfinalizowania tych negocjacji obowiązuje nas umowa o poufności z inwestorem. Dla tych, którzy znają liczby dotyczące Niemiec, mogę powiedzieć, że Polska nie przepłaci" - zapewnił szef resortu cyfryzacji. Dodał, że "procentowo będziemy na poziomie nie wyższym niż to, co oferują Niemcy".

"Na razie skupiamy się na tym, aby jak najszybciej zamknąć proces notyfikacji - odpowiedni wniosek złożymy jeszcze w tym roku. Pierwsze rozmowy z Komisją są już zresztą za nami - poinformowaliśmy Brukselę przed oficjalnym ogłoszeniem" - przekazał Cieszyński. Zdaniem ministra cyfryzacji "Komisja nam sprzyja, ponieważ taka fabryka wpisuje się w cel postawiony w European Chips Act i strategię zakładającą, że do 2030 r. 20 proc. produkcji półprzewodników ma mieć miejsce w Europie. Takie roszady na produkcyjnej mapie świata zdarzają się rzadko" - zauważył.

Jak zaznaczył, inwestycja Intela na Dolnym Śląsku "to przykład nearshoringu, czyli przenoszenia do Europy i Stanów Zjednoczonych produkcji, która do tej pory była ulokowana w Azji. Według danych podanych przez +The Economist+ Polska jest drugim, po Niemczech, beneficjentem tego trendu w Unii Europejskiej" - powiedział Cieszyński w rozmowie z Business Insider Polska.

Dopytywany, co przesądziło o ulokowaniu nowego zakładu Intela w Polsce, Cieszyński nie zgodził się z sugestią, że była to kwestia kosztów pracy. "Jako Ministerstwo Cyfryzacji i podległe nam instytucje zatrudniamy obecnie kilkuset programistów. Czasy, w których w Polsce eksperci zarabiali za taką samą pracę ułamek tego, co na Zachodzie, mamy za sobą. Dlatego nie sądzę, aby Intela przywiodły do Polski niskie koszty pracy" - stwierdził Cieszyński.

"Według mnie kluczowe są trzy powody, które podał prezes (Intela - PAP) Pat Gelsinger - dobra infrastruktura pozwalająca na sprawne połączenie z nowo powstającym zakładem w Magdeburgu, świetnie wykształceni inżynierowie oraz sprzyjające otoczenie prawne. Dolny Śląsk od wielu lat przyciąga wielomiliardowe inwestycje, dlatego kolejna nie powinna nikogo dziwić" - podkreślił minister.

"Mamy zasoby: doskonałych specjalistów sektora ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne - red), kadry naukowe, studentów. Wykorzystujemy te atuty w rozmowach z firmami poszukującymi miejsca na inwestycje" - zaznaczył Cieszyński. Wyraził ponadto przypuszczenie, że "obecność w Polsce takich inwestycji jak fabryka Della też miała wpływ na ostateczną decyzję inwestora".

Według szefa MC inwestycja Intela to "szansa rozwojowa dla polskich wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz dla firm współpracujących i start-upów, które dzięki nim mogą powstać. Przecież Jobs i Wozniak pracowali w Atari, zanim stworzyli Apple'a" - zauważył. "Wierzę w to, że za jakiś czas, podobnie jak dzisiaj Tajwan, będziemy rozwijać własne ultranowoczesne technologie. I będą to robić polscy informatycy i specjaliści ICT, być może dzięki doświadczeniom wyniesionym z pracy w fabryce Intela" - powiedział Cieszyński.

Odpowiadając na uwagę, że zakład w Miękini będzie miał charakter montowni, minister cyfryzacji podkreślił, że "to jest największa inwestycja zagraniczna w historii Polski. Konkurowaliśmy o nią z kilkudziesięcioma lokalizacjami na całym świecie i wygraliśmy". "Jeśli popatrzymy, jak wygląda historia innych krajów, choćby wspomnianego już Tajwanu, to rzadko zaczynała się ona od tych najważniejszych ogniw w łańcuchu produkcji. Dlatego my też startujemy z takiego punktu, ale traktujemy to jako pierwszy krok w dłuższej podróży. Jeśli pójdzie nam dobrze, mamy duże szanse na to, że za Intelem pójdą kolejni inwestorzy z branży technologicznej" - dodał Cieszyński.

Minister cyfryzacji był też pytany o wymiar geopolityczny inwestycji amerykańskiego koncernu w Polsce. "Jeśli chodzi o geopolitykę, to na szczęście jesteśmy w innej sytuacji niż Tajwan. Bardzo nas cieszy, że ta inwestycja to kolejne przypieczętowanie sojuszu transatlantyckiego" - stwierdził w odpowiedzi.

"Wiadomo, że Amerykanie prowadzą politykę zagraniczną w sposób podporządkowany ich interesom ekonomicznym, więc jeśli widzimy wielomiliardową inwestycję w Polsce, to musi to być właśnie realizacja tego interesu. Cały świat widzi, że w Polsce warto lokować biznes, także w najbardziej innowacyjnych gałęziach przemysłu" - podsumował.