Plan na 2026 r. zakłada, że w każdym województwie będziemy mieli prawie 100 proc. gospodarstw domowych podłączonych do internetu - zapowiedział w piątek minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Dodał, że w lipcu ruszy konkurs, który wyłoni firmy mające zrealizować szerokopasmowe inwestycje.

Jak zaznaczył szef resortu cyfryzacji, warunkiem udziału w konkursie na budowę infrastruktury sieci szerokopasmowej jest to, że jeśli dany przedsiębiorca zdecyduje się zainwestować w dany obszar, to musi przyłączyć 100 proc. punktów adresowych, które znajdują się na jego terenie.

"Nie będzie już wybierania przez operatorów tego, co się opłaca, co jest tańsze, gdzie można więcej zarobić. Jeśli zdecyduje się na dany obszar, to będzie musiał zapełnić wszystkie tzw. białe plamy" - zapewnił Janusz Cieszyński, który wraz z ministrem funduszy i polityki regionalnej Grzegorzem Pudą uczestniczył w piątek w konferencji "Internet w całej Polsce. Dla gospodarstw, szkół, dla każdego obywatela".

Podczas konferencji ogłoszony został konkurs na budowę infrastruktury sieci szerokopasmowego internetu. Jak wskazał minister cyfryzacji, na początku lipca ma ruszyć nabór firm zainteresowanych udziałem w konkursie. "Opublikowaliśmy dokumentację konkursową, po opublikowaniu dokumentacji konkursowej ruszamy z naborem. Chcemy jeszcze w tym roku rozstrzygnąć ten nabór, by firmy miały czas zakończyć te inwestycje do 2026 r." - powiedział Cieszyński.

Jak podkreślił Grzegorz Puda, Polska powinna rozwijać się w sposób zrównoważony, co oznacza m.in. "możliwości rozwoju w obszarze cyfryzacji". "Zakładamy, że dzięki wsparciu z ogłoszonych właśnie konkursów dla operatorów telekomunikacyjnych ponad 1,7 mln gospodarstw domowych uzyska dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 300 MB/s" - wskazał szef MFiPR. Zwrócił uwagę, że taki dostęp uzyskają też przedsiębiorcy, "którzy świadczą o rozwoju naszego kraju, a także miejsca istotne dla rozwoju społeczno-gospodarczego, takie jak np. służba zdrowia czy podmioty lecznicze".

Efektem tych działań, jak przekazał Puda, będzie zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki i zapewnienie dostępu do internetu dla każdego obywatela. Według niego tego typu inwestycje pomogą też przyciągnąć na nasz rynek nowych inwestorów. "Celem jest ułatwienie życia obywatelom oraz zwiększenie bezpieczeństwa" - zaznaczył minister funduszy i polityki regionalnej.

Puda wyjaśnił, że w najbliższych latach wsparcie dla nowoczesnej szerokopasmowej infrastruktury cyfrowej będzie realizowane ze środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, a także częściowo z Krajowego Planu Odbudowy. "W sumie kwota, którą będziemy mogli wykorzystać, to 7 mld zł wsparcia ze środków zewnętrznych, a łącznie cały program będzie opiewał na 10 mld zł" - poinformował Puda.

Minister cyfryzacji zapewnił, że dzięki tym inwestycjom telekomunikacyjnym, które będą realizowane ze środków europejskich "uda się wypełnić tzw. białe plamy na mapie Polski, gdzie dotąd nie było internetu". "Nasz plan na 2026 r. - praktycznie w każdym województwie będziemy mieli prawie 100 proc. gospodarstw domowych podłączonych do internetu" - zapewnił Janusz Cieszyński.

Zaznaczył, że to są środki, które będą wspierały inwestycje prywatne firm. "Chcemy rozwijać polską gospodarkę i dawać szanse małym, regionalnym operatorom, którzy od wielu lat zagospodarowują mniejsze obszary naszego kraju" - powiedział Cieszyński.

Cieszyński zwrócił uwagę, że pod adresem internet.gov.pl można sprawdzić informacje zarówno o tym, jakie usługi dostępu do internetu są dostępne w danym punkcie adresowym, jak i na temat inwestycji w tym zakresie, jakie będą realizowane pod wskazanym adresem - czy to ze środków UE, czy ze środków prywatnych operatorów.

W serwisie internet.gov.pl można też zgłosić zapotrzebowanie na dostęp do sieci - zauważył szef MC. Chodzi o to, jak podkreślił, "by każdy (...) zainteresowany tym, żeby taka inwestycja powstała w jego okolicy, mógł zgłosić (...) że chciałby, aby pod danym adresem pojawiło się szybkie łącze".

Jak poinformowano w piątkowym komunikacie MFiPR, ogłoszona inwestycja będzie kontynuacją celów z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020, który trwa do końca 2023 r. "POPC przyczynił się także do realizacji programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, dzięki której praktycznie wszystkie szkoły w Polsce mają dostęp do szybkiego, bezpiecznego i bezpłatnego internetu" - wskazano.

Dzięki wsparciu z Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 do końca 2023 r. dostęp do szerokopasmowego internetu uzyskało ponad 2 mln gospodarstw domowych i ponad 11 tys. - dodano.