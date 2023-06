Wyniki ogólnopolskiego testu umiejętności cyfrowych pokażą, czy efekty naszej polityki są widoczne i czy z roku na rok osiągamy postęp – powiedział PAP minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Mimo tego, że piszą go młodzi ludzie, jest to tak naprawdę test dla dorosłych, tych, którzy odpowiadają za polską oświatę – dodał.

W środę uczniowie dwóch szkół z województwa dolnośląskiego - Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach oraz Szkoły Podstawowej w Jordanowie Śląskim - wzięli udział w ogólnopolskim teście sprawdzającym kompetencje cyfrowe - IT Fitness Test Grupy Wyszehradzkiej 2023.

Cyfrowy sprawdzian kompetencji cyfrowych to inicjatywa branży cyfrowej, reprezentowanej w Polsce przez Związek Cyfrowa Polska. Po raz drugi odbywa się jednocześnie w czterech krajach Grupy Wyszehradzkiej - Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech.

W tym roku organizatorzy przygotowali także ukraińską wersję sprawdzianu, dzięki czemu swoje kompetencje cyfrowe sprawdzą także uczniowie z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce i ci, którzy kontynuują naukę w swojej ojczyźnie.

IT Fitness Test bada umiejętności uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych w pięciu kategoriach: internet, cyberbezpieczeństwo, rozwiązywanie złożonych problemów, narzędzia biurowe oraz sieci społecznościowe.

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Centrum GovTech Polska.

Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, który w środę odwiedził obie placówki, podkreślił w rozmowie z PAP, że wszystkie dyscypliny, w których badane są umiejętności uczniów związane są z nowymi technologiami, z cyfryzacją. "Dla nas najważniejsze jest cyberbezpieczeństwo, dlatego, że to jest coś, co tak naprawdę dotyczy każdego użytkownika internetu, a w szczególności młodych ludzi, dlatego że jeżeli nie będziemy w stanie bezpiecznie korzystać z sieci, to czyhają na nas później groźne pułapki" - powiedział.

Zdaniem ministra, IT Fitness Test to rozwiązanie, które wprowadza pozytywne elementy do polskiej szkoły. "Z jednej strony jest to badanie, z którego wszyscy możemy wyciągać wnioski, a z drugiej rywalizacja, czyli coś, co zawsze sprzyja uzyskiwaniu jak najlepszych wyników" - wskazał.

"Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w teście, bo chodzi o to, aby mieć porównanie między tym rokiem a rokiem poprzednim, ale też porównanie pomiędzy Polską a innymi krajami naszego regionu" - przekonywał minister.

Cieszyński wskazał, że na tle rówieśników z innych krajów polscy uczniowie wypadają "gdzieś w środku stawki". "W zależności od kategorii albo bliżej góry, albo bliżej dołu - tutaj istotnych różnic nie ma. Natomiast jedna różnica jest na pewno - w Polsce robi się bardzo dużo, jeżeli chodzi właśnie o rozwój nowych programów dla młodych ludzi, programów cyfrowych" - powiedział wskazując, że chodzi m.in. o program Laboratoria Przyszłości, dzięki któremu nowoczesny sprzęt trafił do szkół na terenie całego kraju.

To także - jak podkreślił - program dostawy sprzętu takiego, jak laptopy dla uczniów klas czwartych. "To jest program, z którym ruszamy od przyszłego roku szkolnego, myślę więc, że dużo pozytywnego się dzieje i efekty tego wszystkiego wkrótce będziemy widzieli także w wynikach IT Fitness Testu" - stwierdził minister.

W ocenia szefa resortu cyfryzacji, wyniki testu pokażą, czy efekty polityki rządu są widoczne i, czy z roku na rok osiągany jest postęp. "Jeżeli czegoś nie mierzymy, jeżeli nie sprawdzamy, czy coś się zmienia, to nie jesteśmy w stanie w żaden sposób ocenić własnej pracy. Można więc powiedzieć, że IT Fitness Test, mimo, że piszą go młodzi ludzie, jest tak naprawdę testem dla dorosłych i to dla tych dorosłych, którzy odpowiadają za polską oświatę" - podsumował.

Aby wziąć udział IT Fitness Test należy wejść na stronę https://itfitness.eu/pl/, zarejestrować się i wybrać odpowiedni poziom trudności (uczeń szkoły podstawowej, uczeń szkoły ponadpodstawowej, nauczyciel). Za pośrednictwem platformy uczniowie i nauczyciele będą mieli dostęp do wyników testu. Udział w badaniu jest bezpłatny.

II edycja IT Fitness Test potrwa do końca października 2023 r.