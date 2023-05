Realizujemy duże, ambitne projekty; to na pewno atom, rozwój i stabilizacja odnawialnych źródeł energii, ale również dzielenie się odpowiedzialnością w polityce energetycznej na poziomie lokalnym - powiedziała w środę minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w Lublinie.

Minister klimatu i środowiska podczas III Samorządowego Kongresu Trójmorza w Lublinie przypomniała o swojej ubiegłorocznej deklaracji, że kiedy "spotkamy się na wiosnę i Polacy powiedzą +sprawdzam+, to będzie moment ostatecznej weryfikacji tego, jaka jest polityka energetyczna".

"Zima zweryfikowała naszą politykę energetyczną, suwerenną, autonomiczną, przemyślaną i konsekwentną politykę energetyczną, która pozwoliła nam przetrwać zimę w każdym polskim domu, przedsiębiorstwie, szpitalu, łóżku i w każdej instytucji. Bo dbaliśmy o to, aby był gaz, energia, ciepło, w akceptowalnych cenach dla wszystkich obywateli i dla wszystkich podmiotów funkcjonujących w kraju" - powiedziała Anna Moskwa.

Podczas wystąpienia minister wskazywała na to, że Polska mogła sobie poradzić z wyzwaniami zeszłego roku dzięki wieloletniej pracy, choć - jak dodała - "wysiłek ubiegłego roku był niezwykle istotny".

"Najważniejsze jest to, że był to konsekwentny plan, zbudowany przez architektów naszej polityki energetycznej, naszej niezależności energetycznej. Wspomniany prof. Lech Kaczyński mówił, że energetyka jest i musi być filarem współpracy Trójmorza na rzecz bezpieczeństwa, że energetyka to obszar, który zostanie jako pierwszy zaatakowany, jeśli dojdzie do ataku na suwerenność, i to się sprawdziło w 2022 r. W tym roku, który był sprawdzianem dla całej Europy, sprawdzianem w różnym stopniu zdanym przez różne państwa, na pewno bardzo dobrze zdanym przez Polskę" - powiedziała Anna Moskwa.

Podkreśliła również konsekwentną realizację projektów, które zostały zaplanowane w 2015 r. Mówiła, że w tym czasie były "różne głosy ze strony UE" i były "zachęty do korzystania z gazociągów".

"Dzisiaj widzimy, że nie ma Nord Stream 1, Nord Stream 2, ale terminal LNG jest, funkcjonuje w pełnym wymiarze, zwiększa swoją przepustowość, a inne państwa w pośpiechu budują swoją infrastrukturę. My to rozpoczęliśmy lata temu, aby uniezależnić się od Rosji, aby dywersyfikować dostawy i dzięki temu możemy nadal planować konsekwentnie swoją politykę energetyczną" - dodała minister Moskwa.

Mówiąc o konsekwentnym planowaniu polityki energetycznej wskazała na duże i ambitne projekty. "Te ambitne projekty to jest na pewno atom. Te ambitne projekty to jest rozwój i stabilizacja odnawialnych źródeł energii, w tym magazyny energii i dobry rozwój sieci. Ale te ambitne projekty to też to, co się dzieje w sposób naturalny. Przeniesienie, dzielenie się odpowiedzialnością w polityce energetycznej na tym poziomie lokalnym" - powiedziała minister.

W jej opinii w Polsce pojawia się coraz więcej inicjatyw dotyczących energetyki na poziomie lokalnym. Zaznaczyła, że energetyka rozproszona wymaga nowego podejścia i nowych kompetencji oraz dobrej współpracy międzynarodowej.

Szefowa MKiŚ wyraziła nadzieję, że na forum zostaną wypracowane projekty, które "będą przykładem dla całej Europy". Podkreśliła, że istotne jest, by projekty na poziomie lokalnym budowały bezpieczeństwo energetyczne z możliwością magazynowania energii i były w stanie zapewnić dobre ceny energii.

"Dzisiaj kiedy inwestor przychodzi do rządu, kiedy inwestor przychodzi na poziomie regionalnym, kiedy rozmawia z samorządem pyta oczywiście o rynek pracy, pyta o warunki do inwestowania, ale pyta o energię, o tę energię (...) dostępną, o energię w akceptowalnych cenach i o energię zieloną. To są wielkie wyzwania, które stoją przed konkurencyjnością naszej gospodarki" - oceniła Anna Moskwa.

Zdaniem minister, na dzisiaj "sprostaliśmy tym wyzwaniom", ale "musimy bardzo szybko biec i intensywnie pracować, żebyśmy pozostali w peletonie konkurencyjnej gospodarki, bezpieczeństwa energetycznego".

Jak zaznaczyła, mamy dobre doświadczenie budowania architektury bezpieczeństwa energetycznego.

Następnie minister otrzymała nagrodę rady programowej Samorządowego Kongresu Trójmorza. We wtorek podczas uroczystej gali nagrody otrzymali: marszałek Sejmu Elżbieta Witek, wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak, a także firmy PKO Bank Polski i Apis-Vita d.o.o.

Dwudniowy III Samorządowy Kongres Trójmorza rozpoczął się 16 maja w Centrum Spotkania Kultur i Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Podczas wydarzenia podpisana została umowa o utworzeniu sieci uniwersytetów Trójmorza. Kongresowi towarzyszy Forum Gospodarcze, w ramach którego odbywają się seminaria i spotkania poświęcone m.in. wyzwaniom związanym z odbudową Ukrainy, ale także innowacyjności, cyfryzacji, gospodarce wodorowej.

Inicjatywa Trójmorza zrzesza 12 państw: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. Ideą tego przedsięwzięcia jest pobudzanie rozwoju gospodarczego państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz stworzenie stabilnego i spójnego partnerstwa państw z obszaru pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym.