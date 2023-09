Obecność na Forum Biznesu Inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie ponad 1 tys. przedsiębiorców z całego świata, z różnych sektorów, w tym transportowego i nowych technologii, pokazuje jak wielki potencjał tkwi w tej inicjatywie – ocenił w czwartek szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Przydacz towarzyszył w Bukareszcie prezydentowi Andrzejowi Dudzie, który uczestniczył w Forum Biznesu Inicjatywy Trójmorza; wzięli w nim udział także m.in. gospodarz spotkania, prezydent Rumunii Klaus Iohannis i premier Chorwacji Andrej Plenković, a także pełnomocnik prezydenta Stanów Zjednoczonych ds. klimatu John Kerry oraz przedstawiciele instytucji finansowych i środowisk biznesowych z wielu krajów.

Forum Biznesu organizowane jest dzień po rozmowach prezydentów krajów Inicjatywy Trójmorza.

Szef BPM podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że obecność przywódców 12 państw Inicjatywy i dołączenie do niej Grecji jako 13. jej członka, a także stowarzyszenie z nią Mołdawii pokazuje jak żywotna jest inicjatywa, której współinicjatorem jest Polska.

Stwierdził, że także obecność w Bukareszcie ponad 1 tys. przedsiębiorców z całego świata, z różnych sektorów - w tym transportowego oraz nowych technologii - "pokazuje jak wielki potencjał tkwi w tej inicjatywie".

Pytany o powstanie podczas Forum stowarzyszenia zrzeszającego biznesmenów krajów Trójmorza minister podkreślił, że to "kolejny krok w budowaniu struktury instytucjonalnej wokół tej Inicjatywy, która skupia 13 już państw UE".

"I to UE jest tu naszym podstawowym punktem odniesienia, ale przy tej inicjatywie pączkują także nieformalne i pozarządowe, biznesowe inicjatywy. Jedną z nich jest stowarzyszenie, które powstaje z polskiego pomysłu jako platforma wymiany doświadczeń i myśli pomiędzy przedsiębiorcami, ale także i element nacisku na poszczególne instytucje europejskie, na duży biznes czy na instytucje światowe, by jak najbardziej przyciągać pieniądze do Polski i naszego regionu" - zaznaczył.

"Nam zależy na tym, by drogi w Polsce były jak najlepsze, abyśmy mieli jak najszerszą i jak najlepiej rozbudowaną siatkę autostrad i kolei. Do tego także potrzebne jest pozyskiwanie inwestorów i tym będzie się zajmowało Stowarzyszenie Biznesowe Trójmorza" - dodał Przydacz.

Podkreślił rolę projektów Trójmorza w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego, dywersyfikacji dostaw energii, rozbudowy szlaków tranzytowych, infrastruktury cyfrowej i łączności.

Pytany o udział państw Inicjatywy Trójmorza we wsparcie odbudowy Ukrainy, Przydacz zaznaczył, że choć obecnie na jej ziemiach trwa wojna, to "już teraz jest czas na to, by wspólnie z biznesem zastanawiać się nad tym, jakie możliwości otworzą się w przyszłości po zwycięstwie Ukrainy i konieczności jej odbudowy".

Inicjatywa Trójmorza zrzeszała dotąd 12 państw: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. Ideą tego przedsięwzięcia jest pobudzanie rozwoju gospodarczego państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz stworzenie stabilnego i spójnego partnerstwa państw z obszaru pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym.

W środę przywódcy krajów Trójmorza ustalili w Bukareszcie, że inicjatywa będzie również skupiać się na projektach związanych z zieloną energią, zaawansowanymi technologiami oraz z bezpieczeństwem cyfrowym.