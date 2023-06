Biznes i technologie

Min. Weber: zniesienie opłat na państwowych autostradach to oszczędności dla kierowców

Data: 24-06-2023, 00:07

Zniesienie opłat na zarządzanych przez państwo odcinkach autostrad to mniejsze obciążenie finansowe dla kierowców oraz większe bezpieczeństwo na drogach - powiedział PAP wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Dodał, że np. mieszkańcy Opola na przejazdach do pracy zaoszczędzą ok. 240-280 zł miesięcznie.