Ogranicz ilość informacji, aby lepiej dotrzeć z przekazem do

przytłoczonych wiadomościami konsumentów - radzi producentom żywności firma Mintel w najnowszym raporcie.

Konsumenci są przytłoczeni nadmiarem informacji; fot. unsplash.com

Mintel ogłosił cztery kluczowe trendy, które będą kształtować globalny rynek żywności, napojów i gastronomii w roku 2023 oraz w perspektywie pięciu i więcej lat.

Jednym z nich jest "Minimum Słów".

Komunikacja marketingowa na rynku żywności i napojów

Komunikacja marketingowa zostanie wkrótce uproszczona i ograniczona do kilku najważniejszych punktów istotnych dla marki i konsumentów. To uproszczenie będzie miało dwojakie przyczyny. Firmy skoncentrują się na reklamowaniu podstawowych korzyści, żeby jak najlepiej wykorzystać budżety nadwyrężone przez inflację i problemy z łańcuchem dostaw. Jednocześnie konsumenci będą chcieli w łatwy sposób znaleźć produkty, które spełnią ich potrzeby i pozwolą zaoszczędzić pieniądze w obliczu rosnących kosztów życia. Na przykład Bagrry’s Muesli (Indie) od czerwca 2022 r. jest sprzedawane w nowym opakowaniu o uproszczonym wzornictwie w stosunku do wersji ze stycznia 2022 r.

Dostęp do ogromnej ilości informacji, zwłaszcza za pomocą smartfonów, osłabił zainteresowanie konsumentów opowiadanymi historiami, których kiedyś poszukiwali, tak jak to opisywaliśmy w ramach trendów „Pełna Jawność” i „Oparte na Faktach”

w raporcie Trendy na Globalnym Rynku Żywności i Napojów 2018. W najbliższej przyszłości konsumenci będą szukać marek, które na opakowaniu będą prezentować wyłącznie zalety produktu, zostawiając opowiadanie historii stronom internetowym, mediom społecznościowym i marketingowi.

Żywność prozdrowotna i o naturalnych składnikach

W 2023 roku faworytami na rynku będą marki, które zdołają przekonać konsumentów,

że potrafią spełnić ich priorytety. Brazylia, Kanada, Włochy i Korea Południowa to cztery globalne rynki, na których w połowie 2022 r. odnotowano jedne z najwyższych wskaźników inflacji. Pomimo szybującej inflacji konsumenci w Brazylii i we Włoszech zapytani o ocenę wartości produktów żywnościowych i napojów stwierdzili, że korzyści dla zdrowia i naturalne składniki są dla nich ważniejsze od niskiej ceny.

Jeśli chodzi o oczekiwania konsumenckie wobec diety, konsumenci wynieśli lekcję z

pandemii i uznali, że jedną z ważniejszych cech pożądanej diety jest wzmacnianie układu odpornościowego. Marki mogą również wyjść naprzeciw oczekiwaniom konsumentów i ułatwić im dostęp do produktów żywnościowych i napojów

wspomagających pracę serca i korzystnych dla układu pokarmowego.

Proste opakowanie podkreśla korzyści

Produkty o prostym wzornictwie, które podkreślają użycie naturalnych składników i najważniejsze korzyści dla zdrowia, przyciągną uwagę konsumentów, którym zbyt duża ilość informacji utrudnia dokonanie wyboru.

Marketing - nowe miejsca opowiadania historii o markach

Marki przeniosą opowiadanie historii o pochodzeniu i zastosowaniach ich produktów z opakowań do mediów społecznościowych, na strony internetowe i inne kanały marketingowe.

Informacje będą również przekazywane w punktach sprzedaży. Duński supermarket

MENY wprowadził etykiety z informacjami dotyczącymi klimatu na półkach sklepowych, aby pomóc konsumentom wyszukać produkty spożywcze z niższym śladem klimatycznym.

Certyfikaty ważne na rynku żywności

Pogoń za wiarygodnymi informacjami doprowadzi do tego, że konsumenci zaczną doceniać marki, które przedstawiają dowody na prawdziwość swoich haseł

reklamowych. Marki mogą pozyskać zaufanie cytując wyniki badań naukowych, mogą także stosować certyfikaty wydawane przez niezależne instytuty lub oznaczenia przyznawane przez organizacje obywatelskie, takie jak Australia’s Health Star (Australijska Gwiazda Zdrowia) czy Europe’s EcoScore (europejski system ekooznakowania).

Technologia a przekaz marketingowy

Do roku 2030 konsumenci będą bardziej polegać na rozwiązaniach wirtualnych, szukając inspiracji, wiedzy i potwierdzenia decyzji zakupowych. Dzięki temu produkty będą mogły ograniczyć informację na opakowaniu do prostych haseł, ponieważ algorytmy wyszukają przekaz, który dla konsumentów liczy się najbardziej.

Marki będą przekazywać informacje w serwisach e-commerce, aby opowiadane przez nie historie i informacje o korzyściach dotarły do konsumentów, którzy korzystają z cyfrowych asystentów lub inteligentnych lodówek i odrzucają pozycje niespełniające określonych kryteriów. W kolejnych latach konsumenci będą również mieli możliwość robienia zakupów w metawersum. W przyszłości wirtualne sklepy mogą być

wybierane na podstawie deklarowanych korzyści zdrowotnych produktów lub innych priorytetów, takich jak certyfikaty etyczne.