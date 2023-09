Traktujemy to jako nasz szczególny obowiązek, aby zadbać o drożność korytarzy komunikacyjnych w naszej części Europy – mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w poniedziałek podczas rozpoczęcia spotkania wysokiego szczebla nt. strategicznych projektów transportowych.

W poniedziałek w Krakowie odbywa się spotkanie wysokiego szczebla nt. strategicznych projektów transportowych z udziałem przedstawicieli resortów odpowiedzialnych za transport z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii i Słowacji, a także przedstawicieli Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i Komisji Europejskiej.

Jak podkreślił podczas spotkania Adamczyk, pandemia COVID-19 oraz trwająca już ponad półtora roku rosyjska napaść zbrojna na Ukrainę uwidoczniły, jak bardzo Europie potrzebna jest spójna i odporna sieć transportowa. "W obliczu wojny na Ukrainie oraz jej długofalowych konsekwencji nasz region musi być należycie przygotowany także pod kątem bezpieczeństwa" - wskazał.

"Traktujemy to jako nasz szczególny obowiązek, aby zadbać o drożność korytarzy komunikacyjnych w naszej części Europy" - zaakcentował minister infrastruktury.

Adamczyk wyliczając realizowane wspólnie w Polsce i krajach bałtyckich projekty transportowe wskazywał, że "robimy co w naszej mocy, aby wzmocnić, udrożnić i podnieść przepustowość połączeń do i z Ukrainy oraz na osi północ-południe". Wymienił budowany szlak drogowy Via Carpatia oraz jego kolejowy komponent - Rail Carpatia.

Według niego kluczowym elementem powodzenia przyjętych koncepcji i planów jest stworzenie stabilnych i adekwatnych źródeł finansowania na poziomie unijnym. "W świetle prowadzonej obecnie rewizji wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 musimy głośno mówić o potrzebach i wyzwaniach, które identyfikujemy w sektorze transportu" - przekonywał Adamczyk.

"Te przedsięwzięcia transportowe są jakże potrzebne, wręcz niezbędne" - podkreślił minister Adamczyk i zapewnił, że determinacja państw w nie zaangażowanych wyraża się również w treści deklaracji, której przyjęciem przez osiem państw zakończy się krakowskie spotkanie.

"Ta deklaracja to wspólny apel ministrów transportu na rzecz konieczności wzmocnienia nakładów finansowych na rozwój infrastruktury transportowej, w tym służącej mobilności wojskowej. Głos ministrów transportu i szefów naszych rządów w tej sprawie powinien wybrzmieć na forum Unii Europejskiej" - podkreślił szef resortu infrastruktury.