Tunel pod Świną powstał dzięki determinacji samorządu Świnoujścia - wskazał w piątek podczas uroczystego otwarcia przeprawy minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

"Dzisiejsze wydarzenie kończy etap marzeń, a przenosi w realną, bezpieczną, od dawna wyczekiwaną rzeczywistość" - stwierdził Adamczyk,

"Wszędzie tam, gdzie samorząd chce współpracować z rządem Prawa i Sprawiedliwości, te zadania się udają. Bez względu na poglądy samorządów, mimo trudności i kłopotów, te zadania się udają" - powiedział minister infrastruktury.

Tunel pod Świną połączył wyspy Uznam i Wolin. Dotychczas dostanie się do kurortu wymagało przeprawiania się promami, co powodowało często duże kolejki i opóźnienia. Przejazd tunelem o długości blisko 1,5 km trwa ok. 2 minut.

Pierwsi kierowcy pojadą nową przeprawą wieczorem. W tunelu obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h; przestrzeganie przepisów będzie sprawdzane przez odcinkowy pomiar prędkości.

Inwestorem jest Świnoujście, a inwestorem zastępczym - szczeciński oddział GDDKiA. Wykonawcą jest konsorcjum firm PORR/Gülermak. Koszt budowy to ponad 900 mln zł, z czego prawie 775,7 mln zł pochodzi ze środków unijnych. Pozostałą część Świnoujście dokłada z własnego budżetu.