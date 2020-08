Minister Ardanowski: mimo epidemii eksport żywności w I półr. 2020 r. wyższy niż przed rokiem

Minister zaznaczył, że na początku roku, wstępne dane wskazywały, że będzie to kolejny, rekordowy rok w naszym eksporcie rolnym. Taka była dynamika jeszcze w styczniu i lutym. Jednak już w marcu pandemia COViD-19 wpłynęła istotnie na wyniki handlu zagranicznego, ale optymistyczne jest to, że od czerwca sytuacja poprawia się z dnia na dzień - podkreślił.

Zdaniem szefa resortu, "wpływ miały na to przede wszystkim bardzo dobre wyniki sprzedaży zagranicznej w pierwszym kwartale br. oraz ożywienie w eksporcie w czerwcu br. Dodał, że w pierwszym kwartale br. korzystna była deprecjacja złotego względem euro i dolara amerykańskiego oraz nadal korzystny dla eksporterów kurs złotego w drugim kwartale br.

Ardanowski wskazał, że najbardziej ucierpiały te branże rolnictwa, które w dużym stopniu są zależne od eksportu, takie jak producenci wołowiny, którzy wysyłają za granicę 80 proc. swojej produkcji; drobiu - 60 proc. produkcji na eksport, ale także wieprzowiny i mleka. Skutki pandemii ponieśli też m.in. producenci kwiatów.

Eksport mocno zmalał do krajów UE, do Chin i do krajów muzułmańskich. Znacząco podrożał też transport morski.

W tej sytuacji szybko została uruchomiona specjalna zakładka na stronie internetowej ministerstwa o możliwościach eksportu do różnych krajów. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu naszych dyplomatów, do których apelowałem o zbieranie takich informacji z rynków zagranicznych - zaznaczył szef resortu. Podkreślil, że z upływem czasu część krajów o słabym rolnictwie, ale posiadających zasoby finansowe zaczęło tworzyć lub odbudowywać rezerwy żywnościowe. Zainteresowane polską żywnością są m.in. Arabia Saudyjska, Egipt, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Liban.

Jak podał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), w strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych najbardziej znaczącą pozycję pod względem wartości zajmuje żywiec, mięso i jego przetwory. W pierwszym półroczu 2020 r. przychody uzyskane ze sprzedaży zagranicznej tej grupy towarowej były o 4 proc. niższe niż rok wcześniej i wyniosły 3,1 mld euro, stanowiąc 19 proc. wartości całego polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych.

W pierwszej połowie 2020 r. drugą pod względem wartości pozycję z 14 proc. udziałem w eksporcie produktów rolno-spożywczych z Polski zajmowało ziarno zbóż i przetwory, których sprzedaż, w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r., zwiększyła się o 37 proc. do 2,4 mld euro.