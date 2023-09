Samorząd Zabrza otrzyma 1,99 mln zł dotacji do remontu budynku komunalnego w zabrzańskiej dzielnicy Mikulczyce – poinformował w środę w tym mieście szef MRiT Waldemar Buda. Wskazał, że do końcu roku w całym kraju na cele związane z budownictwem komunalnym trafi ok. 1,65 mld zł.

Na spotkaniu w zabrzańskich Mikulczycach minister Buda stwierdził, że podobnie jak w jego rodzinnej Łodzi znajdują się tam piękne budynki wywodzące się z przemysłowych tradycji, jednak wymagają one ogromnych nakładów finansowych.

"To typowy krajobraz Zabrza i wielu miast śląskich, gdzie jest wiele budynków z dość ciekawą architekturą, ale niestety w nie najlepszym stanie technicznym; wymaga doinwestowania. Dzisiaj spotkaliśmy się tutaj, żeby przekazać informację, że w takim projekcie będziemy uczestniczyć, że bardzo bliskie nam są tego typu inwestycje, bo wiemy, że tego typu budynki mogą służyć ludziom" - powiedział Buda.

"One mogą być po pierwsze w ogóle użyte, bo najczęściej jest tak, że to są pustostany, a jeśli nawet są użytkowane, to w niepełnym wymiarze, dlatego że są w bardzo złym stanie technicznym. (...) 2 mln zł przekażemy na wyremontowanie tej nieruchomości tak, żeby ona te lata świetności, które ma za sobą, miała (...) i przed sobą na wiele lat" - oznajmił szef MRiT.

"To jest bardzo ładna nieruchomość - kilkanaście rodzin już dzisiaj tutaj mieszka, ale rzeczywiście jak obserwujemy ją z zewnątrz, a także te części wspólne, to (...) wymaga interwencji" - ocenił Buda. Dodał, że wnioskodawcą dotacji była prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Minister Buda przekazał, że w tym roku na podobne cele trafiło już ok. 1,4 mld zł. "To jest 8-10 razy więcej średnio w stosunku do naszych poprzedników" - zaznaczył, sygnalizując, że do końca roku kwota ta zapewne wzrośnie do 1,65 mld zł.

"Bardzo mocno stawiamy na budownictwo komunalne. Dofinansowanie kiedyś wynosiło 30-35 proc.; dzisiaj dofinansowujemy nawet do 85 proc., więc tego typu inwestycja będzie realizowana przy udziale 80 proc. z funduszów rządowych i ok. 20 proc. funduszów samorządowych. Tylko wtedy zauważyliśmy, że realnie samorządy są w stanie prowadzić realną politykę mieszkaniową - zarówno budować nowe budynki, jak i remontować te, które już są" - podsumował szef resortu rozwoju.

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek poinformował, że w całym regionie w okresie od 2016 r. do 2023 r. w ramach rządowego wsparcia budownictwa komunalnego wpłynął prawie 1 mld zł, co umożliwiło prace obejmujące ponad 7 tys. lokali. "A to jest kolejna duża transza: z pakietu 1,65 mld zł, który jest zaprogramowany, kilkaset milionów złotych trafia w tym roku na Śląsk" - wskazał.

Wyjaśnił, że procent ten jest odrobinę wyższy, niż gdyby wynikało to wyłącznie z liczby mieszkańców, ale pokazuje to pewną skuteczność ze strony samorządu. "Dla przykładu w latach 2008-2015 to było ok. 50 mln zł łącznie, wobec prawie 1 mld zł obecnie" - porównał. "To pokazuje skalę wsparcia ze strony rządu na rzecz przebudowy, modernizacji czy też dostosowania chociażby pustostanów do możliwości zamieszkania przez obywateli, mieszkańców woj. śląskiego" - zaakcentował wojewoda.

Prezydent Zabrza zapewniła, że miasto w odpowiedzialny sposób zrealizuje dofinansowaną inwestycję. "W Zabrzu realizujemy wiele zadań w zakresie budownictwa: wspieramy oczywiście deweloperów i realizujemy wiele zadań" - stwierdziła. "To, co pan minister zauważył: tkanka miejska zabrzańska jest dość mocno nadszarpnięta zębem czasu. Wiele lat temu tymi obiektami opiekowały się kopalnie. Dziś miasto musi realizować takie zadania. Realizujemy je z dużym zaangażowaniem, ale też myślę z dużym powodzeniem" - oceniła Mańka-Szulik.

"Dla mieszkańców naszego miasta to dobre informacje, że ci, którzy na początek swojego wspólnego życia pewnie jeszcze nie zarabiają na tyle, żeby zainwestować w mieszkanie, właśnie takie mieszkanie komunalne wyremontowane pewnie dla nich na początek będzie bardzo dużo znaczyło" - dodała prezydent Zabrza.

Rzecznik zabrzańskiego magistratu uściślił w rozmowie z PAP, że ministerialna dotacja zasili remont jednej z trzech części zniszczonego, trzykondygnacyjnego budynku przy ul. Zwycięstwa 1 (jego pozostałe klatki schodowe noszą numery 3 i 5).

W zabrzańskim spotkaniu uczestniczyli także posłowie Prawa i Sprawiedliwości: Wojciech Szarama i Jarosław Gonciarz.