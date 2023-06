To, co jest dla nas największym problem, to oczywiście inflacja - ocenił w poniedziałek w Sopocie minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Według niego, gdyby sprawdziły się prognozy ekonomistów można liczyć na osiągniecie jednocyfrowej inflacji w ujęciu średniorocznym w tym roku.

Minister Buda: Inflacja może osiągnąć jednocyfrowy wynik jeszcze w 2023. fot. PAP

Minister Buda: Inflacja może osiągnąć jednocyfrowy wynik jeszcze w 2023

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda jest gościem trwającego w Sopocie Europejskiego Kongresu Finansowego. W trakcie wystąpienia otwierającego Kongres zaznaczył, że ostatnie lata to "czas wyjątkowy". "Od momentu Covid-19 nie ma prognoz gospodarczych dłuższych niż 6 miesięcy, niż 12 miesięcy. Jeśli się pojawiają, to one się nie sprawdzają. Ciężko planować scenariusz z dłuższym wyprzedzeniem nawet w perspektywie średnioterminowej" - mówił Buda.

Jego zdaniem, ważne jest, żeby podejmować działania takich strategii, nawet krótkie nieplanowane działania, które wynikają z polityki reakcyjnej na to, co się dzieje. "Jeszcze w styczniu 2022 roku mieliśmy kompletnie inną perspektywę w stosunku do marca i dramatu w związku z wojna w Ukrainie. I podobnie było zimą, na początku wiosny kiedy rozpoczął się Covid-19" - stwierdził.

Minister podkreślił, że 2023 rok jest trudny z punktu widzenia gospodarczego. "To, co jest dla nas największym problemem, to oczywiście jest inflacja" - ocenił. "Trzeci miesiąc z rzędu, na jaki zapowiada się maj po wstępnych szacunkach GUS, który wskazuje na to, że mamy wyraźny spadek nawet powyżej procenta - z 14,7 proc. do 13 proc. rok do roku - pokazuje, że jesteśmy w mocnym trendzie spadkowym" - podał minister Buda.

"Inflacja jest nadal bardzo wysoka ale buduje pewien optymizm (...) Gdyby te prognozy większości ekonomistów sprawdziły się i osiągnęlibyśmy poniżej 10 procentów w całym roku 2023, to myślę, że byłoby to bardzo pozytywne" - stwierdził.

W swoim wystąpieniu minister Buda podał, że w Polska i Czechy mają najniższe wyniki bezrobocia w Unii Europejskiej. W Polsce jest - jak zaznaczył - 17 mln osób czynnych zawodowo. "Nie było w historii wolnej Polski takiego wyniku. To jest też historycznie wysoka aktywizacja zawodowa" - mówił w trakcie otwarcia Europejskiego Kongresu Finansowego.

EKF to jedno z najważniejszych spotkań świata finansów w Polsce. Jak podają organizatorzy, Kongres oferuje platformę debaty na temat stabilności europejskiego i polskiego systemu finansowego, a także wypracowania rekomendacji w zakresie rozwiązań systemowych dotyczących bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju. Uczestnikami EKF są prezesi wiodących instytucji finansowych, polscy i zagraniczni politycy kształtujący politykę gospodarczą, uznani makroekonomiści i menedżerowie najwyższych szczebli z sektorów bankowości i rynku kapitałowego, ubezpieczeń, konsultingowego i prawnego, innowacji i IT, a także eksperci ze środowisk naukowych.

EKF powstał w 2010 r. w odpowiedzi na światowy kryzys finansowy, by szukać rozwiązań problemów sektora bankowego i publicznego.

Hasłem przewodnim tegorocznego Europejskiego Kongresu Finansowego jest wiarygodność w czasach kryzysu zaufania. Podczas trzech dni Kongresu w debatach i wystąpieniach zostaną poruszone tematy dotyczące m.in.: nowego porządku na świecie, w Europie i w Polsce, nowy ład w sektorze finansowym oraz nowe technologie w finansach.