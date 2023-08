Misja polskiego astronauty oznacza zaangażowanie naszej gospodarki w program kosmiczny. Zwiększyliśmy nasz udział finansowy w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) z warunkiem wykorzystania polskich firm, myśli technologicznej - powiedział w Łodzi minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Szef MRiT potwierdził w środę w Łodzi, że Polak znowu poleci w kosmos.

"Historia dzieje się na naszych oczach. Drugi w dziejach polski astronauta będzie w kosmosie. Misja jest planowana w drugiej połowie 2024 roku. Zaprezentujemy naszego kandydata Sławosza Uznańskiego" - powiedział Waldemar Buda na konferencji prasowej podczas wizyty zakładzie budowlanym w Łodzi.

Astronauta i inżynier Sławosz Uznański jest doktorem elektroniki pracującym obecnie w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN). Urodził się w Łodzi, ukończył Politechnikę Łódzką. Uznański ma 39 lat. Europejska Agencja Kosmiczna wybrała go do grupy rezerwowej korpusu astronautów.

"To jedyny możliwy polski kandydat, ale wymaga zatwierdzenia przez naszych partnerów, sądzę, że to się uda i nasz astronauta przejdzie wszystkie procedury" - powiedział szef MRiT. "Ta misja i program wiążą się z dużymi wydatkami, ale to się opłaca. Każda złotówka wydana na ten projekt wróci w postaci kilku złotych" - zapewnił minister Buda. "Misja polskiego astronauty oznacza zaangażowanie naszej gospodarki w program kosmiczny. Zwiększyliśmy nasz udział finansowy w Europejskiej Agencji z warunkiem wykorzystania polskich firm, myśli technologicznej" - dodał.

Resort rozwoju i technologii przypomniał, że w 2023 r. Polska zwiększyła składkę finansową do ESA o 295 mln euro. Dzięki temu - jak podkreśliło ministerstwo - polskie firmy będą mogły wziąć udział w wielu programach rozwoju technologii, produktów i usług z zakresu łączności satelitarnej, nawigacji czy obserwacji Ziemi.