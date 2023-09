Biznes i technologie

Minister Buda: nasza polityka gospodarcza to odpowiedzialność

Autor: PAP

Data: 29-09-2023, 11:08

Nasza polityka gospodarcza to odpowiedzialność - stwierdził minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, odnosząc się do danych GUS o inflacji, która we wrześniu br. wyniosła 8,2 proc. r/r. Według ministra dwucyfrowa inflacja na koniec roku to tylko życzeniowe projekcje opozycji.