Minister Buda o energetyce: atom będzie stanowił 30-35 proc., resztę OZE

Autor: PAP

Data: 08-11-2022, 11:00

Docelowo atom będzie stanowił 30-35 proc. miksu energetycznego Polski, resztę OZE - powiedział we wtorek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Ocenił, że budowa elektrowni atomowej to szansa, by zyskać kompetencje wykorzystywane w przyszłości na całym świecie.

W polskim miksie energetycznym 30-35 proc. ma stanowić atom/ fot. Jason Blackeye on Unsplash