Ponad 32 tys. osób złożyło wnioski w programie „Pierwsze Mieszkanie”; podpisano 2 tys. 709 umów na prawie 1 mld złotych - poinformował w poniedziałek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dodał, że założono też 1 tys. 331 Kont Mieszkaniowych.

Program "Pierwsze Mieszkanie" tworzy system dopłat do kredytu na zakup pierwszego lokum i Konto Mieszkaniowe - program pomocy oszczędzającym.

"W ciągu pierwszych siedmiu tygodni działania programu złożono 32 125 wniosków kredytowych i zawarto 2 709 umów na łączną kwotę ok. 996 mln zł. (dane na 17 sierpnia 2023 r.). Średnia kwota bezpiecznego kredytu 2 proc. to 367 517 zł" - poinformował szef MRiT Waldemar Buda, cytowany w poniedziałkowym komunikacie resortu przekazanym PAP.

Podkreślił, że w ubiegłym tygodniu Sejm "dokonał korekt przepisów dotyczących programu +Pierwsze Mieszkanie+". "Chodzi o przypadek, gdy bezpieczny kredyt 2 proc. ma być udzielony w celu nabycia lokalu, w którym kredytobiorca mieszka na podstawie umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności. W takiej sytuacji spełnienie kryterium wieku ustala się na dzień podpisania takiej umowy" - zaznaczył. Dodał, że kredyt będzie więc osiągalny np. dla osoby, która ma 47 lat, ale w momencie zawarcia takiej umowy najmu nie miała 45 lat.

Pozostałe zmiany wprowadzone w nowelizacji stanowią doprecyzowanie regulacji mających na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych - stwierdził szef MRiT.

Bezpieczny kredyt 2 proc. oferuje dziewięć banków: Alior Bank, Bank BPS i Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS, Pekao, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, PKO BP, SGB-Bank i Banki Spółdzielcze Zrzeszone z SGB-Bankiem, oraz VeloBank. "BGK oczekuje na podpisanie umowy o współpracy przez jeden z banków, a cztery kolejne deklarują gotowość do przystąpienia do programu w III i IV kwartale tego roku" - poinfomowało MRiT.

Jak przekazało, BGK otrzymuje dziennie ok. 50 zapytań od potencjalnych klientów. "Kilkakrotnie zwiększyła się też ilość wejść na strony internetowe i pobrań formularzy kredytowych" - dodano. Poinformowano, że resort rozwoju i technologii udzielił ponad 1,6 tys. odpowiedzi dotyczących programu. "MRiT udziela także na bieżąco odpowiedzi na pytania przedstawicieli banków biorących udział w programie oraz niezależnych doradców kredytowych za pośrednictwem BGK" - podano.

Bezpieczny kredyt 2 proc., który można wykorzystać na rynku pierwotnym bądź wtórnym, oferowany jest z dopłatą państwa. "Stanowi ona różnicę między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie, pomniejszone o marżę oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 proc. Z dopłaty do rat rodzinnego kredytu mieszkaniowego można korzystać przez 10 lat, a maksymalna kwota kredytu to 500 tys. zł" - wskazano. "W przypadku gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko - 600 tys. zł" - podkreślono.

Minister Buda zwrócił uwagę, że pieniądze gromadzone na Koncie Mieszkaniowym są oprocentowane na zasadach oferowanych przez bank, jak przy zwykłym rachunku oszczędnościowym. "W przeciwieństwie jednak do zwykłego konta, uzyskany zysk jest zwolniony z tzw. podatku Belki. Oznacza to, że nie trzeba płacić 19 proc. podatku od dochodów kapitałowych"- podkreślił szef MRiT.

Konto Mieszkaniowe to instrument dla tych, którzy planują zakup mieszkania w perspektywie następnych kilku lat. Można je założyć od 13 do 45 roku życia. Zakładając Konto Mieszkaniowe rodzice mogą zadbać o bezpieczną przyszłość swoich dzieci jeszcze przed osiągnieciem pełnoletności. Minimalna wpłata miesięczna - 500 zł (6 tys. zł rocznie), a maksymalna 2 tys. zł (24 tys. zł rocznie) - przypomniał resort.

Obecnie Konto Mieszkaniowe oferują trzy banki (Alior Bank, Bank PEKAO SA PKO Bank Polski), a uzgodnienia z kolejnym bankiem są w trakcie. Założono 1 331 Kont Mieszkaniowych, na których zgromadzono blisko 2,6 mln zł - podało MRiT. Jak zaznaczyło, BGK wspólnie z bankami i MRiT tworzy bazę dobrych praktyk obsługi programów. Więcej na https://www.gov.pl/web/mieszkanie-dla-ciebie/program-pierwsze-mieszkanie.