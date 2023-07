W programie bezpieczny kredyt trudno jest upatrywać wzrostu cen na rynku nieruchomości - ocenił podczas poniedziałkowej konferencji prasowej minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

"Odnotowaliśmy po pierwszym kwartale 2023 roku stabilizację cen (na rynku nieruchomości - PAP), a w niektórych miastach nawet obniżkę. Po drugim kwartale jeszcze tych danych szczegółowych nie mamy. Proszę pamiętać że ceny nieruchomości wzrosły mniej niż łączny wskaźnik inflacyjny" - powiedział Buda.

"Wybudowano 240 tys. mieszkań, a w ramach tego programu (bezpieczny kredyt - PAP) będzie sprzedawanych około 30-40 tys. w skali rocznej, w tym połowa od deweloperów, a druga połowa z rynku wtórnego. W związku z tym ciężko w tym programie upatrywać problemu ze zwyżką cen" - dodał szef resortu rozwoju i technologii.

Dodał, że obecnie na zwyżkę cen mają wpływ takie elementy jak m.in. mała podaż gruntów, na których mogłyby powstawać nowe lokale mieszkalne.

"Gdyby tylko dzisiaj Warszawa była objęta planami zagospodarowania przestrzennego w całości i tam się znalazło 20 proc. gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, ceny mieszkań byłyby niższe o 15 proc." - podkreślił.

Minister poinformował ponadto, że podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości ruszyły budowy mieszkań komunalnych.

"Platforma Obywatelska na mieszkalnictwo komunalne przeznaczała 40-80 mln zł, w najlepszym roku 100 mln zł. Myśmy 2022 r. zamknęli na poziomie 1,3 mld zł. W tym roku do końca czerwca - 1,1 mld zł i jeszcze mamy w planach 300-400 mln zł" - zwrócił uwagę Buda. "Oznacza to 1500 proc. więcej w stosunku do naszych poprzedników" - dodał.

Dodał, że dzisiaj w zasadzie każdy samorząd, który jest zainteresowany budownictwem komunalnym uzyskuje środki na ten cel do wysokości 85 proc.