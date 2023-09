Kolejne mieszkania komunalne w Łodzi będą remontowane z funduszy pochodzących z Ministerstwa Rozwoju i Technologii. W sumie w tym roku już 40 mln zł przekazaliśmy na modernizację mieszkań w Łodzi - powiedział w sobotę minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Minister kończy rozpatrywanie kolejnych wniosków dotyczących remontów łódzkich mieszkań komunalnych. "Przekazujemy miastu ponad 530 tysięcy złotych na modernizację lokali przy ul. Kamińskiego 4a, Traugutta 10, Żeligowskiego 13, Helskiej 19, Marysińskiej 51 i Powstańców Wielkopolskich 17" - powiedział Buda podczas konferencji prasowej.

Szef Ministerstwa Rozwoju i Technologii zwrócił uwagę, że w Łodzi brakuje kilku tysięcy mieszkań. "Miasto ma priorytet w przyznawaniu tych dotacji, to nawet 80 procent inwestycji. Mieszkania do modernizacji są zdegradowane. Każdy remont to kolejne zasiedlenie" - tłumaczył. "Chcę, aby Łódź się odrodziła, a tempo dotychczasowej rewitalizacji zasobów komunalnych jest niewystarczające. W tym tempie będziemy robić to 30 lat, a i tak część z łódzkich kamienic się zawali, bo wiele z nich jest w złych stanie technicznym" - mówił.

Waldemar Buda zaznaczył, że jego resort przyspieszył przyznawanie pieniędzy. "Chciałbym, aby miejskich mieszkań było więcej i więcej nowych, tak jak siedemdziesiąt lokali przy ulicy Lubelskiej w Łodzi. W tym roku budżet na budownictwo komunalne to miliard 650 milionów" - przekazał. "W sumie Łódź dostała na razie 40 milionów złotych, mogłaby dostać dużo więcej, nawet 60, 70 milionów złotych" - podsumował minister.