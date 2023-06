Rządowe wsparcie dla budownictwa komunalnego osiągnie w tym roku rekordowy poziom 1,5-1,6 mld zł – oszacował w poniedziałek w Katowicach minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Jak mówił, ambicją rządu jest, by z każdym kolejnym rokiem wsparcie było wyższe – nawet 1,8-2 mld zł w 2024 r.

W poniedziałek minister wręczył symboliczne czeki włodarzom pięciu miast woj. śląskiego, które w sumie uzyskały ponad 71 mln zł dofinansowania z rządowego programu wspierania budownictwa socjalnego i komunalnego. W ramach dofinansowanych projektów łącznie w Katowicach, Jaworznie, Sosnowcu, Czeladzi i Knurowie powstanie prawie 500 mieszkań.

Podczas uroczystości wręczenia czeków minister poinformował, że w tym roku na wsparcie budownictwa komunalnego w całej Polsce rząd przeznaczył już ok. 1,1 mld zł i kwota ta niebawem się zwiększy.

"Mamy jeszcze inne źródła finansowania, które uruchomimy w lipcu. One pozwolą nam przeznaczyć na ten cel jeszcze ok. 300-400 mln zł, co spowoduje, że osiągniemy absolutny rekord - 1,5-1,6 mld zł w tym roku na budownictwo komunalne. To rekord wolnej Polski, jeśli chodzi o kwoty i liczby mieszkań, które rozpoczniemy i będziemy budować w 2023 roku" - powiedział Buda.

Dodał, że dofinansowanie budownictwa komunalnego zwiększyło się, wobec poprzednich rządów, średnio 10-krotnie. "Moja ambicja jest taka: co roku ma być więcej. W kolejnym budżecie, na 2024 rok, będziemy planowali, żeby było to może 1,8-2 mld zł. Co roku musi być progres, co roku musi być podwyżka, bo widzimy, że samorządy uczą się tego programu, są zainteresowane, chcą w to wchodzić i będziemy odpowiadać na te oczekiwania" - zapewnił minister.

Jego zdaniem obecnie widać rozkwit mieszkań komunalnych. "W zasadzie w każdym mieście, które jest zainteresowane, może taki blok powstać, bo dofinansowujemy nawet 85 proc. inwestycji (…). Jest duże zainteresowanie, bardzo szybko te budowy ruszają, bardzo się z tego cieszymy" - powiedział w Katowicach minister Buda.

"W samym 2023 roku zakontraktowaliśmy kilka tysięcy mieszkań, a lata 2021-23 to jest kilkanaście tysięcy mieszkań" - dodał.

W ramach wręczonych w poniedziałek czeków, Katowice dostały ponad 34,5 mln zł wsparcia, Sosnowiec blisko 13,8 mln zł, Jaworzno prawie 8,9 mln zł, Czeladź 7,4 mln zł, a Knurów 6,8 mln zł.