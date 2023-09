Biznes i technologie

Minister Cieszyński: wojna na Ukrainie zmusiła rząd Polski do bezprecedensowych inwestycji w cyberbezpieczeństwo

Autor: PAP

Data: 06-09-2023, 08:36

Nigdy wcześniej rząd Polski nie inwestował tyle w cyberbezpieczeństwo, ile inwestuje obecnie; robimy to na bardzo wielu płaszczyznach – powiedział PAP minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, komentując wpływ wojny przeciwko Ukrainie na stosunek Warszawy do tej dziedziny bezpieczeństwa narodowego. We wtorek minister wziął udział w organizowanym w Tallinie Szczycie Cyfrowym.