Symulator reaktora jądrowego ma m.in. kształcić studentów, przyszłych inżynierów jądrowych na najwyższym poziomie - powiedział PAP.PL minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

W Polsce powstanie pierwszy w Europie symulator reaktora jądrowego jeden do jednego. Ma on powstać w ciągu najbliższych trzech, czterech lat - poinformował w środę szef MEiN Przemysław Czarnek. Symulator ma działać w ramach planowanego Europejskiego Centrum Kształcenia Kadr dla Energetyki Jądrowej.

Minister zaznaczył, że symulator ma za zadanie kształcić inżynierów jądrowych.

"To jest bezpośredni styk nauki i biznesu na najwyższym poziomie, po to również, żeby kształcić studentów, przyszłych inżynierów jądrowych na najwyższym poziomie. Jest to pierwszy w Europie symulator reaktora jądrowego jeden do jednego i warto podkreślić, że w tym zakresie jesteśmy liderem w Europie" - powiedział PAP Czarnek.

W środę w Warszawie wiceprezes Orlen Synthos Green Energy Dawid Jackiewicz i wiceprezes Sieci Badawczej Łukasiewicz Remigiusz Kopoczek podpisali list intencyjny w sprawie powstania Europejskiego Centrum Kształcenia Kadr dla Energetyki Jądrowej. Ośrodek będzie szkolić przyszłych inżynierów jądrowych, a także prowadzić działalność informacyjno-edukacyjną w zakresie szeroko pojętego przemysłu energetycznego. Ma być uruchomiony w 2027 r.