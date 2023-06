Biznes i technologie

Minister ds UE: decyzja WSA ws. wstrzymania wydobycia w Turowie nie będzie realizowana

Autor: PAP

Data: 06-06-2023, 20:44

Decyzja ws. wstrzymania wydobycia węgla w kopalni Turów nie będzie przez rząd realizowana, podejmiemy wszelkie środki by ją podważyć - zapowiedział we wtorek w TVP Info minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk odnosząc się do decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.