Minister finansów: mamy jeszcze bardzo dużą poduszkę finansową

Minister w rozmowie w Polsacie, podkreślił, że finanse publiczne są "zdrowe". Przypomniał, że deficyt budżetowy na koniec września wyniósł ok. 13 mld zł, a na rachunkach pod koniec października było ok. 115 mld zł. "Mamy możliwość zaciągnięcia deficytu na 109 mld zł" - powiedział, zaznaczając, że jest to poduszka finansowa, którą rząd posiada, ale nie musi jej w całości wykorzystać.

Dodał, że w listopadzie i grudniu deficyt budżetowy zostanie zwiększony, ponieważ - jak wskazał - "musimy stworzyć rezerwy na koniec roku". Powiedział, że rezerwy te będzie można wykorzystać w przyszłym roku bardziej na "rozkręcenie gospodarki niż na ratowanie".

Minister wskazał również, że kolejne miesiące będą dla gospodarki trudniejsze, ale recesja w 2020 będzie w Polsce "dość płytka". Przypomniał, że zgodnie z ostatnią prognozą Komisji Europejskiej wyniesie ona minus 3,6 proc., podczas gdy średnia dla UE to ok. 7,6 proc.

Pytany o możliwość wprowadzenia kolejnego lockdownu, powiedział, że jeśli zostanie wprowadzony, to nie uderzy w gospodarkę tak mocno, jak ten wiosenny.