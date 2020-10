Minister finansów: mamy pieniądze na dalsze wspieranie gospodarki

We wrześniu co piąty klient nie wrócił na stacjonarne zakupy w galeriach handlowych (raport)

Jak podkreślił we wtorek szef Ministerstwa Finansów podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim i wicepremierem Jarosławem Gowinem, poprzednie tarcze antykryzysowe były przygotowane na zasadzie tzw. helicopter money - dotacje czy pożyczki były rozdawane na zasadach dywanowych.

"Obecnie potrzebujemy zmienić nasze strategie i przechodzimy na nowe zasady, gdzie potrzebna jest chirurgiczna precyzja, pomoc doraźna jest kierowana dokładnie tam, gdzie jest potrzebna" - zaznaczył Kościński.

Szef resortu finansów zapewnił: "mamy pieniądze na dalsze wspieranie gospodarki".

Przypomniał, że proponowany deficyt w nowelizacji budżetu na ten rok to 109 mld zł. "To pozwoli nam na zbudowanie odpowiedniej poduszki finansowej" - zaznaczył. Przypomniał, że za wrzesień deficyt wyniósł 13,8 mld, a na koniec marca - 27 mld. "Gospodarka powoli wraca na swoje tory" - mówił. Dodał, że wartość podatku VAT w sierpniu była porównywalna do tej notowanej rok temu, również podatek akcyzowy.

"Stoimy przed realnym wyborem: wyborem zwiększenia deficytu i pomocy dla naszych pracowników i naszych pracodawców, przedsiębiorców lub ograniczenia naszego zadłużenia i zostawienia naszych przedsiębiorców samym sobie" - mówił.

Wskazał, że w nowelizacji budżetu na ten rok "prognozujemy deficyt nie przekraczający 12 proc.". Z kolei - jak dodał - uczestnicy rynku krajowego, jak również międzynarodowe instytucje finansowe prognozują, że ten deficyt nie przekroczy 10 proc.

Kościński przywołał prognozę Banku Światowego z ostatniego tygodnia, wedle której w tym roku średni deficyt wyniesie 12,7 proc. "Polski deficyt będzie więc poniżej średniej" - zaznaczył.

Minister finansów ocenił, że deficyt to jest dobra inwestycja. "Pomoc polskiego rządu dla polskiej gospodarki jest porównywalna do tego, co najbogatsze kraje zachodu udzieliły swoim gospodarkom" - mówił. To spowoduje - jak zaznaczył - że będziemy mieli "najniższe bezrobocie w UE, najpłytszą recesję, dynamika wzrostu 2020-2021 r. będzie najszybsza w całej UE".

Kościński podkreślił, że "bez zdecydowanej pomocy Polska będzie w wieloletniej recesji czy stagnacji". "Nasze działania są zgodne z rekomendacjami Banku Światowego, KE, OECD czy MFW. Nie jest to moment, żeby konsolidować finanse publiczne" - stwierdził.

Przypomniał, że najważniejsze agencje ratingowe podtrzymują rating dla Polski i utrzymują perspektywę pozytywną dla naszej gospodarki.