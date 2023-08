Przeznaczymy kolejne 84 mln zł na inwestycje biblioteczne; rozpoczynamy nabór do kolejnej transzy programu. Nowe inwestycje powstaną w mniejszych miejscowościach, gminach do 100 tys. mieszkańców - powiedział we wtorek minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Podczas briefingu na placu obok Gminnego Centrum Kultury w Halinowie (Mazowieckie) minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński ogłosił trzeci nabór wniosków do konkursu "Infrastruktura bibliotek 2021-2025" w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

"Od 2016 roku ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) zrealizowaliśmy 7645 różnych inwestycji w obszarze kultury, z czego 303 inwestycje dotyczą obiektów bibliotecznych" - powiedział minister kultury, wskazując, że nowa biblioteka powstaje obecnie m.in. właśnie w Halinowie.

"Dzisiaj ogłaszamy nabór do kolejnej transzy infrastruktury bibliotek" - mówił. "Czyli kolejne 84 mln zł przeznaczymy na inwestycje biblioteczne - to są głównie budowy albo modernizacje czy remonty generalne bibliotek. Warto powiedzieć, że wszystkie te inwestycje są realizowane w miejscowościach mniejszych - w ostatnim naborze były to gminy i miejscowości do 100 tys. mieszkańców" - wyjaśnił szef MKiDN.

Zwrócił uwagę, że "to są inwestycje, które budowane są razem z samorządem". "W Halinowie znajdują się trzy obiekty związane z infrastrukturą dla społeczności lokalnej. Są one budowane z różnych środków - rządowych, samorządowych" - powiedział. "Łączenie różnych możliwości powoduje, że dobry gospodarz samorządowy może realizować inwestycje, które są bardzo potrzebne kulturze" - ocenił prof. Gliński.

"303 biblioteki są już praktycznie zbudowane - w przypadku niektórych te inwestycje jeszcze trwają. Dzisiaj otwieramy kolejny nabór - 84 mln zł na inwestycje w bibliotekach. To są też dofinansowania dla inwestycji samorządowych - do 2 mln 250 tys. zł" - powiedział. "W ten sposób można zmieniać Polskę także od strony infrastruktury kultury" - zaznaczył minister kultury.

Prof. Piotr Gliński podziękował Instytutowi Książki, który jest operatorem programu "Infrastruktura bibliotek". "Te działania wspierające czytelnictwo i rozwój bibliotek są związane z funkcjonowaniem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025. To program, który ma wartość ponad 1 mld zł w całej Polsce" - wyjaśnił, dodając, że "są to środki rządowe, ale też wkład samorządowy".

"Dzięki temu możemy kupować nowości wydawnicze do naszych bibliotek, rozwijać programy popularyzatorskie czy podnosić jakość infrastruktury w bibliotekach" - podkreślił szef resortu kultury.

Podczas briefingu w Halinowie wicedyrektor Instytutu Książki Robert Kaźmierczak wyjaśnił, że nabór do 3 konkursu "Infrastruktura bibliotek" potrwa do 10 października.

"Można składać wnioski na projekty związane z budową, rozbudową, adaptacją, modernizacją bibliotek. Bibliotek, które dziś są już czymś innym te ogólne wciąż wyobrażenie" - mówił. "To nie jest tylko miejsce dostępu do książek, dostępu do wiedzy - to miejsce, gdzie jest dostęp do nowych technologii, to jest miejsce, w którym powstają studia nagrań, są rejestrowane historie mówione; to są miejsca, w których powstają ekspozycje stałe poświęcone historii małych ojczyzn, to są miejsca, w których prowadzone są warsztaty związane z kultywowaniem lokalnego dziedzictwa materialnego i niematerialnego" - wyjaśnił.

Robert Kaźmierczak przypomniał, że "w poprzednich dwóch naborach do konkursu MKiDN udało się uratować dzięki tym działaniom również obiekty zabytkowe, które podupadały". "Często w samorządach nie ma pomysłu na zagospodarowanie obiektów zabytkowych i +Infrastruktura bibliotek+ jest okazją do tego, żeby obiekt zabytkowy uratować i żeby on przyjął nowe funkcje" - powiedział. "Mamy biblioteki, które funkcjonują w dawnych kościołach ewangelickich czy w bożnicach, synagogach" - podkreślił wicedyrektor Instytutu Książki.

Uczestniczący w briefingu burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski przypomniał, że dzięki środkom MKiDN w Halinowie odrestaurowano na podstawie przedwojennych zdjęć zabytkowy Pałacyk Szwajcarski i Starą Pocztę. "W tle za mną buduje się nowy obiekt. To nowa, Gminna Biblioteka Publiczna w Halinowie, na którą mieszkańcy naszej gminy wiele lat czekali" - powiedział. "Łączna kwota dofinansowania plus wkładu własnego Gminy Halinów na te wszystkie inwestycje to ponad 20 mln zł" - wyjaśnił burmistrz Halinowa.

Program "Infrastruktura bibliotek 2021-2025" jest elementem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 - wieloletniego programu rządowego na lata 2021-25, w ramach którego realizowane są różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. W ubiegłym roku, w drugiej edycji konkursu, złożonych zostało ponad 100 wniosków. Łączna wartość wsparcia wyniosła ponad 150 mln zł. Dotacje uzyskało 47 placówek. Dofinansowania, zgodnie z regulaminem, zostały przyznane w kwotach od 500 tys. zł do 2 mln 250 tys. zł. Pozostałą część, wynoszącą minimum 30 proc. inwestycji, zapewnia samorząd.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 - "Infrastruktura bibliotek 2021-2025" to największy i jeden z najważniejszych programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest realizowany we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Biblioteką Narodową, Instytutem Książki oraz Narodowym Centrum Kultury.

NPRCz 2.0 obejmuje cztery priorytetowe obszary wsparcia: Priorytet 1 - Poprawa oferty bibliotek publicznych; Priorytet 2 - Inwestycja w infrastrukturę bibliotek publicznych; Priorytet 3 - Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych; Priorytet 4 - Program dotacyjny dla bibliotek, promocja czytelnictwa.

"Infrastruktura bibliotek 2021-2025" stanowi element Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i jest drugą edycją tego programu, o dużo większym budżecie. W poprzedniej edycji, w latach 2016-20, na dofinansowania przeznaczono 170 000 000 zł - obecnie budżet wynosi 228 500 000 zł. Ponadto podniesiony został próg minimalnego i maksymalnego dofinansowania.

Celem priorytetu "Infrastruktura bibliotek 2021-2025" jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych poprzez: dostosowanie infrastruktury gminnych bibliotek publicznych do współczesnych standardów; stworzenie warunków do rozwijania kompetencji społecznych i kulturowych mieszkańców, w tym szczególnie dążenie do wzrostu ich kompetencji czytelniczych; zwiększenie atrakcyjności usług bibliotecznych poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenie bibliotek.

Za koordynację priorytetu "Infrastruktura bibliotek 2021-2025" odpowiada Instytut Książki.