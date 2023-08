Obwodnica Kolna (Podlaskie) jest konieczna - mówił w czwartek po południu na konferencji prasowej w tym mieście minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Trwa przetarg na przygotowanie dokumentacji tej inwestycji.

Chodzi o 8-km obwodnicę Kolna w ciągu drogi krajowej nr 63 do granicy z województwem warmińsko-mazurskim w Wincencie, która ma wyprowadzić ruch tranzytowy z Kolna.

Droga nr 63 jest obciążona komunikacyjnie w Kolnie zwłaszcza latem, bo jeździ tamtędy wiele osób na Mazury.

GDDKiA podała PAP, że przetarg na Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla tej obwodnicy z elementami koncepcji programowej ogłoszono 16 sierpnia, firmy zainteresowane przygotowaniem tych dokumentów oferty mogą składać do 20 września.

"Obwodnica Kolna jest konieczna. Z jednej strony Via Baltica z węzłem Kolno, ale też obwodnica Kolna, która pozwoli wyprowadzić ciężki ruch z centrum miasta, pozwoli rozwijać się terenom podmiejskim" - powiedział minister infrastruktury.

O Kolnie dodał, że jest "kolejnym miejscem na trasie dotrzymanego słowa". "To kolejne miejsce, w którym imieniu rządu PiS mogę potwierdzić: dotrzymujemy słowa" - powiedział Adamczyk. Minister dodał, że Kolno jest miastem, które dynamicznie się rozwija. Przypomniał, że jest oddany do użytku węzeł Kolno na drodze S61 Via Baltica i od tego węzła można już drogą ekspresową dojechać do granicy z Litwą, a wkrótce także w stronę Warszawy. "To otwiera nowe perspektywy, nowe szanse miastu i regionowi" - mówił Adamczyk.

Minister przypomniał, że w Kolnie przebudowano wcześniej przebiegającą przez miasto drogę krajową nr 63. Burmistrz Kolna dodał, że podniosło to bezpieczeństwo, nie dochodzi do wypadków, które wcześniej często się tu zdarzały.

W czerwcu, przy okazji ogłaszania, że obwodnica Kolna w ciągu dk 63 powstanie ( minister podpisał wtedy program tej inwestycji), ministerstwo infrastruktury informowało że droga ta pozostanie jednojezdniowa (przekrój 1x2) z jednopoziomowymi skrzyżowaniami z drogami poprzecznymi. Szersze będą pasy ruchu - z obecnych 3 do 3,5 m po rozbudowie. Ma być wzmocniona konstrukcja drogi do obciążania do 11,5 ton na oś pojazdu. Zapowiadano wtedy, że inwestycja ma być realizowana w systemie projektuj i buduj w latach 2023-2031. Budowa jest planowana na lata 2029-2031.

Obecny na konferencji poseł PiS Kazimierz Gwiazdowski powiedział, że ogłoszony przez GDDKiA przetarg na studium techniczne to początek procesu inwestycyjnego obwodnicy Kolna w ciągu dk 63 z ustalaniem wariantów przebiegu, a inwestycja jest bardzo potrzebna ze względu na duży ruch na tej drodze zwłaszcza w letnie weekendy.

Burmistrz Kolna Andrzej Duda podał na konferencji, że w ciągu doby przejeżdża tą drogą przez miasto ok. 18 tys. pojazdów. Podkreślał, że w mieście droga ta jest przebudowana, bezpieczna, z sygnalizacją świetlną, pasami ruchu do lewoskrętów, rondami. "Dzisiaj nie mamy praktycznie na tej drodze wypadków, mamy podświetlone idealnie przejścia dla pieszych" - mówił Duda, ale zaznaczył, że duży ruch na Via Baltica i na Mazury przez Kolno powoduje, że tworzą się duże korki, czasem liczące kilkanaście kilometrów, a to utrudnia komunikację i mieszkańcom, i przejezdnym, dlatego obwodnica jest potrzebna miastu - jak to określił - "jak tlen".