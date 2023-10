Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał w piątek tzw. programy inwestycji dla rozbudowy o dodatkowy, trzeci i czwarty pas odcinka autostrady A4 pomiędzy Krakowem a Katowicami. Dokument gwarantuje przyznanie środków na realizację tej inwestycji.

Przedsięwzięcie będzie polegało na dobudowie trzeciego i czwartego pasa na odcinkach węzeł Murckowska - węzeł Byczyna oraz węzeł Byczyna - węzeł Balice I o łącznej długości 60 km.

Minister Andrzej Adamczyk podkreślił podczas piątkowego briefingu, że podpisany program dotyczy odcinka A4, który jest dzisiaj odcinkiem koncesyjnym.

"Dzisiaj rozpoczynamy formalnie proces inwestycyjny, którego celem jest rozbudowa autostrady A4 między Katowicami a Krakowem, ale docelowo między Wrocławiem a Tarnowem do warunków, które narzuca wzmożona ilość samochodów" - powiedział szef resortu infrastruktury.

Jak wskazał, docelowo autostrada A4 od Wrocławia do Tarnowa będzie mieć po trzy lub cztery pasy plus pas awaryjny w każdą stronę.

"Te działania możliwe są tylko i wyłącznie dlatego, że przed dwoma laty przyjęliśmy rządowy program budowy dróg krajowych i autostrad, dzięki któremu rząd Prawa i Sprawiedliwości zagwarantował środki finansowe na rozbudowę autostrady A4" - dodał Adamczyk. Minister zaznaczył, że "bezpłatna autostrada A4 jest naszym celem".

"Dzisiaj na tym odcinku między Katowicami a Krakowem ruch to 50 tys. pojazdów na dobę w każdym kierunku. Zakładamy, że po tym kiedy autostrada stanie się bezpłatna, mamy nadzieję, że będzie to bardzo szybko, że będzie to do czerwca przyszłego roku, ruch wzrośnie do ok 70 tys. pojazdów na dobę, a to oznacza, ze ta droga wyczerpie wszystkie możliwości techniczne" - zaznaczył minister infrastruktury.

Według niego wyczerpanie możliwości autostrady spowoduje przeniesienie ruchu samochodowego na drogi alternatywne dla niej.

"Do tego nie możemy dopuścić, dlatego za trzy - cztery lata chcemy być gotowi, aby rozpocząć przebudowę tej drogi czego będziemy beneficjentami na przyszłość" - dodał Adamczyk.

Krakowski oddział GDDKiA poinformował, że zarządca dróg przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji niezbędnej do przebudowy i rozbudowy odcinka autostrady A4 o dodatkowy pas ruchu pomiędzy węzłami Katowice Murckowska i Balice. W 2027 roku kończy się koncesja spółki Stalexport Autostrada Małopolska na eksploatację i utrzymanie tego odcinka.

Prace przygotowawcze do rozbudowy odcinka A4 pomiędzy węzłem Murckowska a węzłem Byczyna o długości 25,2 km zaplanowano na lata 2024-2028. Inwestycja obejmie dobudowę 3 lub 4 pasa autostrady, przebudowę lub rozbudowę 4 węzłów drogowych: Mysłowice, Brzęczkowice, Jeleń, Byczyna, a także przebudowę 36 obiektów inżynierskich i budowę 8. W ramach inwestycji planowana jest budowa MOP Giszowiec/Janów.

Inwestycja dotycząca odcinka A4 węzeł Byczyna - węzeł Balice I obejmie dobudowę 3 lub 4 pasa autostrady na fragmencie o długości 34,5 km. W ramach prac przygotowawczych, które zaplanowano na lata 2024-2029 zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy lub rozbudowy 3 węzłów drogowych: Balin, Chrzanów, Rudno, przebudowy 42 obiektów inżynierskich, a także rozbudowy MOP Aleksandrowice/Morawica oraz Rudno/Grojec.

61-kilometrowy odcinek autostrady A4 Katowice - Kraków został w 1997 roku, na mocy koncesji, przekazany firmie Stalexport. Od tego czasu jest utrzymywany i zarządzany przez tę spółkę i jej podmiot zależny - obecnie odpowiada za to Stalexport Autostrada Małopolska. Koncesja wygasa w 2027 roku. Rząd nie planuje jej przedłużenia ani wyboru nowego koncesjonariusza. Od 2027 roku podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie i zarządzanie tą drogą ma być Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

"Jednym z kluczowych zadań, po przejęciu od Stalexportu odcinka A4, będzie poprawa przepustowości tej drogi. Program Inwestycji podpisany przez ministra Andrzej Adamczyka zapewnia nam środki na przygotowanie dokumentacji rozbudowy autostrady Katowice - Kraków o trzeci pas ruchu" - wskazał Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA.

Równocześnie GDDKiA prowadzi już prace nad projektem rozbudowy autostradowej obwodnicy Krakowa w ciągu A4, od węzła Balice I do ul. Kąpielowej w pobliżu węzła Kraków Południe. Rozbudowa drogi będzie wykonywane w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.).