Minister Kowalczyk: Nie będzie powrotu do cen sprzed wojny [WYWIAD]

Autor: Albert Katana

Data: 25-08-2022, 14:13

- Nie będzie powrotu do cen sprzed wojny w Ukrainie. Spodziewam się ich spadku, ale na ten moment nie jestem w stanie określić, kiedy to nastąpi i w jakiej skali - mówi Henryk Kowalczyk, wiceminister i minister rolnictwa i rozwoju wsi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl

Henryk Kowalczyk, wicepremier i minister rolnictwa i rozwoju wsi/ fot. Krystian Maj/KPRM

Albert Katana: Wzrost cen paliw i energii przekłada się na wzrost kosztów produkcji, logistyki, surowców i pracy - producenci żywności próbują amortyzować koszty m.in. poprzez podnoszenie cen produktów, natomiast coraz wyższe ceny ograniczają popyt ze strony konsumentów. Jak wygląda to z perspektywy Ministerstwa Rolnictwa?

Henryk Kowalczyk, wicepremier i minister rolnictwa i rozwoju wsi: Z punktu widzenia resortu rolnictwa istotne jest utrzymanie właściwego poziomu produkcji rolnej. Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów. Czasowo wprowadzony został zerowy VAT na żywność, nawozy i gaz. Natomiast na olej napędowy czasowo zmniejszony został VAT z 23 procent na 8 procent.

Działania osłonowe jedynie łagodzą wzrost cen

Te działania osłonowe nie zapobiegają wzrostowi cen, ale łagodzą skalę i tempo wzrostu. Producenci doskonale zdają sobie sprawę z bariery popytowej i nie mogą całego wzrostu cen przerzucać na barki konsumentów. W czasach takich jak obecne musi to być dzielone sprawiedliwie.

Warto także uświadomić sobie, że jesteśmy krajem o silnej produkcji rolnej. Dzięki polskim rolnikom mamy nie tylko zapewnione bezpieczeństwo żywnościowe, ale także zwiększamy poziom naszego eksportu rolnego. Jako kraj posiadający nadwyżki w produkcji rolnej bardzo dużą uwagę przywiązujemy do rozwoju eksportu i poszukiwań nowych rynków zbytu.

Przedsiębiorcy z branży spożywczej zachęcani do inwestycji w ekologię (m.in. przez Komisję Europejską) wymienili swoje ciągniki siodłowe na zasilane gazem LNG, choć były one dwukrotnie droższe od zasilanych olejem napędowym. Teraz gaz LNG jest pięciokrotnie droższy niż 5 lat temu i samo uruchomienie tych ciągników przynosi straty. Co mają zrobić ci przedsiębiorcy?

Mamy do czynienia z zupełnie nową sytuacją na arenie europejskiej, wojna w Ukrainie wiele zmieniła. Zachowanie poszczególnych państw i większych związków pokazuje, jak przebiegają linie podziału i jakie kto i gdzie ma interesy.

Zielony Ład do zmiany?

Europejski Zielony Ład, czy też inne propozycje unijnych urzędników, muszą w obecnej chwili ulec przebudowie. Współczesne realia są diametralnie różne od tych, jakie były w momencie ogłaszania tych propozycji. Dziś nie ma miejsca na radykalne odejście od węgla czy atomu. Tak samo musi być zweryfikowana decyzja w innych sprawach, w tym także w odniesieniu do chociażby LNG.

Nie mówię o całkowitym odejściu od Europejskiego Zielonego Ładu, ale z pewnością wymaga on całościowego przeglądu i zdefiniowania od nowa wielu założeń, a na pewno przesunięcia w czasie ich wdrażania.

Firmy produkujące owoce i warzywa w szklarniach dramatycznie odczuwają wzrost cen węgla; przedstawiciele branży spodziewają się nie tylko ograniczenia produkcji ale też fali bankructw. Czy mogą spodziewać się pomocy ze strony Państwa?

Wskazałem już szereg inicjatyw podejmowanych przez rząd, aby wspomóc i konsumentów, i przetwórców, i producentów. Polskie szklarnie są nowoczesne i węgiel nie jest paliwem, które jest podstawowym źródłem energii w tej branży.

Producenci myślą ekonomicznie. Stosowana jest fotowoltaika, coraz mocniej wchodzą do gry pompy ciepła. Rachunek ekonomiczny już dawno pokazał, że należy odchodzić od węgla w szklarniach i tak się dzieje od lat.

Czy ceny żywności będą spadać?

Czy są widoki na to, że ceny przestaną rosnąć, że wrócą do poziomu sprzed wojny na Ukrainie?

Mając doświadczenie z ekonomią od lat wiem, że to jest niemożliwe. Nie będzie powrotu do cen sprzed wojny w Ukrainie. Spodziewam się ich spadku, ale na ten moment nie jestem w stanie określić kiedy to nastąpi i w jakiej skali. Już dziś obserwowane są pewne spadki indeksu cen żywności.

