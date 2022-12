W niedzielę przedstawimy działania mające stabilizować sytuację w rolnictwie; będzie mowa o różnego rodzaju dofinansowaniach i wiele propozycji dla rolników - zapowiedział w Pułtusku wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

Minister Henryk Kowalczyk obiecuje. "Przedstawimy działania stabilizujące sytuację w rolnictwie"/fot. PAP/Tomasz Gzell

W niedzielę w Przysusze (Mazowieckie) odbędzie się Zgromadzenie Polskiej Wsi. Podczas spotkania głos zabiorą m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Kowalczyk zapowiada: "Przedstawimy działania stabilizujące sytuację w rolnictwie"

Wicepremier Kowalczyk, który w sobotę uczestniczył w Pułtusku w Finale Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich, w rozmowie z PAP wskazał, że w niedzielę poza podsumowaniem dokonań PiS w rolnictwie, nakreślone zostaną także plany na najbliższe miesiące. Podkreślił, że obecnie czas dla tej gałęzi gospodarki jest trudny, bo jeszcze na dobre nie skończyła się pandemia, a od prawie roku jesteśmy świadkami brutalnej agresji Rosji na Ukrainę, co przekłada się bardzo mocno na skutki dla rolnictwa.

Co zostanie przestawione na kongresie? Kowalczyk zapowiedział, że "będzie tam przedstawiony program dla rolnictwa na najbliższy czas". "Przedstawimy działania mające stabilizować sytuację w rolnictwie, będzie mowa o różnego rodzaju dofinansowaniach" - powiedział.

Jakie będą źródła finansowania dla tych planów i propozycji, minister wymienił budżet krajowy, "budżety europejskie różnych kategorii", środki na wspólną politykę rolną , zarówno w latach 2020-27 jak z 2014-2020, z okresem przejściowym do 2025 r, oraz z "KPO w zakresie rolnictwa" i z funduszy na ochronę środowiska, szczególnie w zakresie energetyki odnawialnej.

Jaka jest szacowana wartość pakietu dla wsi. Minister odpowiedział, że mowa jest o "dziesiątkach miliardów zł". Według niego, "sam plan strategiczny to 25 mld euro na 5 lat, czyli ok. 20 mld zł rocznie, ale będą i fundusze środowiskowe i z KPO", co daje, jak oszacował minister, "dziesiątki miliardów zł co roku".