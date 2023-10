Mamy zabezpieczone dostawy gazu ze zdywersyfikowanych kierunków - powiedziała w środę pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska we Wronowie (Lubelskie).

Pełnomocnik rządu uczestniczyła w środę w otwarciu gazociągu łączącego tłocznię gazu w Gustorzynie (woj. kujawsko-pomorskie) z tłocznią w Wronowie (woj. lubelskie). Inwestycja spółki GAZ-SYSTEM rozpoczęła się w 2021 r.

"Trzysta osiem kilometrów, cztery województwa, 33 gminy, 8660 działek - to jest obszar, na którym ta inwestycja była prowadzona. My umiemy takie inwestycje jako państwo prowadzić" - powiedziała minister. Jak stwierdziła, inwestycja wymagała najnowocześniejszych technologii, wielu uzgodnień, a mimo to z budową zdążono na czas.

Gaz - podała minister - będzie jeszcze długo wykorzystywany w polskiej energetyce, produkcji nawozów i przez gospodarstwa domowe. "Mamy go ze zdywersyfikowanych kierunków, bezpiecznych dostaw, pełne magazyny" - powiedziała. "Gaz będzie, jest, jesteśmy bezpieczny, a dzięki temu projektowi będzie go na tyle dużo, że będziemy się mogli nim dzielić również z regionem i będziemy mogli naszą gospodarkę dywersyfikować" - powiedziała.

Zdaniem minister, Polska jest niezależna i "może tę niezależność eksportować do krajów regionu". "Przed nami inwestycja w pływający terminal w Gdańsku, która - dzięki inwestycji, której otwarcie i zakończenie świętujemy - będziemy w stanie wspierać kraje środkowej Europy w uniezależnieniu się takim zupełnym, jak niezależna jest w tej chwili Polska" - zapowiedziała.

Nawiązując do polityki energetycznej państwa stwierdziła, że "uniezależniliśmy bardzo skutecznie Polskę od węglowodorów ze wschodu". "Byliśmy gotowi, wtedy kiedy dla całej Europy faktem stało się to co myśmy wiedzieli już wcześniej. Wojna energetyczna przygotowana przed tą wojną konwencjonalną miała Europę rzucić na kolana" - powiedziała.

"Rosja (…) jak rasowy dealer uzależniła Niemcy, zachodnią Europę od swojego gazu. Odwyk był bolesny. Mniej bolesny dla Polski, bo myśmy byli gotowi" - powiedziała pełnomocnik rządu i jako przykłady wymieniła: Baltic Pipe, terminal LNG im. śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego i interkonektory.

GAZ-SYSTEM to operator krajowego systemu przesyłu gazu.