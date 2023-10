Wszystkie magazyny gazu w Polsce zostały wypełnione całkowicie - poinformowała we wtorek pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Łukaszewska - Trzeciakowska. Dodała, że w porównaniu do poprzedniego roku w magazynach jest blisko 100 mln m sześc. gazu więcej.

"Przed nadchodzącą zimą GAZ-SYSTEM wypełnił całkowicie wszystkie magazyny gazu w Polsce. W porównaniu do poprzedniego roku mamy w magazynach blisko 100 mln m sześc. więcej" - poinformowała we wtorek na platformie X (dawniej Twitter) pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Łukaszewska - Trzeciakowska.

GAZ-SYSTEM to operator krajowego systemu przesyłu gazu. Operatorem magazynów gazu jest natomiast Gas Storage Poland (GSP), który zarządza dwoma instalacjami magazynowymi w kawernach solnych - w Mogilnie i Kosakowie, oraz pięcioma magazynami złożowymi o długim cyklu zatłaczania i wytłaczania gazu: Wierzchowice, Husów, Strachocina, Sanok i Brzeźnica. Pojemność czynna magazynów w sezonie 2022-2023 wynosiła w sumie 36 410,3 GWh, co odpowiada 3,231 mld m sześc.

Jak informuje spółka, udostępnia ona pojemności i moce instalacji magazynowych. GSP prowadzi również działalność z zakresu projektowania i budowy podziemnych magazynów gazu w złożach soli kamiennej oraz oferuje usługi dla branży gazowniczej, paliwowo-energetycznej i budowalnej. Wskazano, że spółka należy obecnie do Grupy Orlen.